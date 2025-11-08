Marea alta provoca inundaciones y desalojos en El Salitral, Ensenada

La tranquilidad de los habitantes de El Salitral, en la delegación de Maneadero, Ensenada, se vio interrumpida luego de que una marea alta ocasionara inundaciones que afectaron viviendas, corrales y a varias familias de la zona. El aumento repentino del nivel del agua tomó por sorpresa a los vecinos, quienes tuvieron que evacuar de manera preventiva para evitar daños mayores.

AUTORIDADES MONITOREAN LA ZONA

El director de Protección Civil Municipal, Julio César Obregón Angulo, informó que, aunque el agua ingresó a varios hogares, no se registraron daños graves ni personas en situación de riesgo. "Como parte del oleaje alto de las mareas, varias casas han presentado encharcamientos; por fortuna, ninguna con daños considerables", explicó el funcionario.

Obregón Angulo agregó que la zona no es considerada habitable y que este tipo de fenómenos son comunes durante la temporada invernal. Aun así, destacó la importancia de que los vecinos permanezcan atentos a los avisos oficiales y sigan las recomendaciones de las autoridades.

EL FENÓMENO, PARTE DEL INVIERNO COSTERO

De acuerdo con Protección Civil, el oleaje elevado es un evento natural recurrente en estas fechas, impulsado por las mareas altas y las condiciones climáticas del Pacífico. Aunque no se reportaron pérdidas materiales significativas, el incidente generó preocupación entre las familias afectadas, quienes solicitaron mayor atención a la infraestructura de la zona.

Las autoridades continuarán vigilando las condiciones del mar para evitar riesgos adicionales y brindar apoyo a las personas que resultaron afectadas por las inundaciones.