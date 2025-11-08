Hijo es detenido por presunto feminicidio de su madre en la colonia San Pedro Plus

La Fiscalía del Estado (FGE) informó la detención de Lázaro Álan Emmanuel "N", acusado de haber asesinado a su propia madre en hechos ocurridos la noche del 30 de octubre en la colonia San Pedro Plus. De acuerdo con las autoridades, el hombre enfrenta una investigación por el delito de feminicidio y permanecerá en prisión preventiva mientras avanzan las indagatorias.

UN HISTORIAL DE AGRESIONES Y AMENAZAS

Según el informe oficial, el presunto responsable convivía con su madre, a quien había agredido previamente en diversas ocasiones, tanto física como verbalmente. Incluso, la mujer habría recibido amenazas de muerte por parte de su hijo días antes del crimen.

El día de los hechos, las agresiones se intensificaron y derivaron en un fatal desenlace. La víctima, identificada como Rosalinda, de 63 años, fue golpeada y estrangulada dentro de su vivienda.

INVESTIGACIÓN Y DETENCIÓN

Elementos de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios iniciaron las diligencias correspondientes y reunieron pruebas que apuntan a la probable responsabilidad de Lázaro Álan Emmanuel "N".

El acusado fue arrestado por la Policía Municipal tras un reporte al número de emergencias, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. El juez determinó mantenerlo bajo prisión preventiva como medida cautelar.

UNA MAESTRA RECORDADA POR SU COMUNIDAD

Vecinos de la colonia San Pedro Plus relataron que la víctima era una maestra jubilada muy querida en la zona. Durante años impartió clases en la Escuela Telesecundaria 227, ubicada en Jardines de San Pedro, donde dejó una huella importante en generaciones de estudiantes.

El crimen ocurrió dentro de su domicilio, localizado sobre la calle Santa Fabiola, entre Santa Graciela y Rodolfo Padilla. La noticia ha conmocionado a la comunidad, que lamenta la pérdida de una mujer conocida por su entrega a la enseñanza.

La FGE destacó que este caso representa la tercera vinculación a proceso obtenida recientemente por la Fiscalía Regional A por delitos de feminicidio. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar trabajando para garantizar justicia a las víctimas de violencia de género y sus familias.