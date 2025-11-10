Frente Frío 13 provoca temperaturas de hasta -15°C y suspensión de clases: Estos son los estados afectados

En esta nueva semana de noviembre se prevé un panorama helado para gran parte del país, pues el frente frío número 13 avanza con fuerza sobre el territorio nacional.

Este nuevo sistema estará acompañado de una masa de aire ártico que ha provocado un marcado descenso en las temperaturas, lluvias, heladas, fuertes rachas de viento y hasta caída de nieve en zonas altas.

La masa de aire ártica asociada el #FrenteFrío núm. 13, cubrirá la mayor parte de #México y originará ambiente de #Gélido a muy frío con #Heladas al amanecer en zonas de los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, este lunes 10 de noviembre ?? pic.twitter.com/thTqN3luMx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 10, 2025

ESTADOS CON MÍNIMAS DE HASTA -15°C

En Chihuahua y Durango, las temperaturas mínimas podrían desplomarse hasta los -15 grados centígrados, con intensas heladas en zonas serranas.

En Baja California, Nuevo León y Zacatecas, se prevén valores de entre -10 y -5 °C, mientras que, en entidades como Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, el termómetro bajará a rangos de -5 a 0 °C.

En la Ciudad de México, Oaxaca, Guanajuato y Michoacán, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 °C, por lo que se recomienda extremar precauciones con niños, adultos mayores y personas vulnerables.

AFECTACIONES EN VARIOS ESTADOS POR FRENTE FRÍO #13

El SMN también advirtió sobre un evento de "Norte", con rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de vientos de 40 a 50 km/h en Tabasco y Campeche.

En las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote, se podrían registrar nevadas o aguanieve.

Además, la interacción del frente frío con una vaguada polar y un canal de baja presión generará lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como precipitaciones fuertes en Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y San Luis Potosí.

SUSPENSIÓN DE CLASES POR INTENSO FRÍO

La intensidad del frío ya ha causado medidas preventivas. En Hidalgo, las autoridades suspendieron clases en 34 municipios ante las bajas temperaturas y pronóstico de lluvias.

Por su parte, en Puebla, la Secretaría de Educación ordenó la cancelación de clases en más de 14 mil escuelas de todos los niveles, ubicadas en regiones montañosas y de clima extremo.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil, ya que el frente frío número 13 seguirá afectando al país durante los próximos días.