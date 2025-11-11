  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 11 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Seis militares son enviados a prisión por la muerte de las hermanitas Alexa y Leydi en Sinaloa

Las menores y sus familiares fallecieron durante un operativo en Badiraguato; el trágico incidente se registró el 6 de mayo de 2025

Nov. 11, 2025
Seis militares son enviados a prisión por la muerte de las hermanitas Alexa y Leydi en Sinaloa

Corría el 6 de mayo de 2025, cuando en la sierra de Badiraguato se desató el infierno: un enfrentamiento armado entre efectivos de Seguridad Pública Federal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado contra integrantes de la delincuencia organizada.

El saldo fue de 2 niñas muertas: Alexa y Leydi, de 7 y 12 años; en tanto, sus padres, Saúl y Anabel, así como Gael, un menor de 12 años, resultaron con heridas graves.

La muerte de las pequeñas desató una ola de indignación en la sociedad, que exigió una investgación exahustiva que trajera justicia para las niñas y sus familiares, por lo que la Fiscalía General de Justicia Militar tomó cartas en el asunto, a fin de determinar la participación de soldados en lo ocurrido.

A PRISIÓN, SEIS SOLDADOS

imagen-cuerpo

Hoy, a seis meses de la tragedia, que llenó de dolor imborrable a una familia y a toda una sociedad, se determinó que seis militares que participaron en el enfrentamiento fueran enviados a prisión preventiva.

La medida derivó de una intensa investigación, que determinó que los soldados tuvieron responsabilidad en el acto, por lo que fueron recluidos en el penal militar de Mazatlán.

La noticia fue confirmada por Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Trevilla Trejo expuso que en cuanto tuvieron conocimiento de lo ocurrido se abrieron carpetas de investigación tanto por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), como de la Fiscalía de Justicia Militar, cuyo juez dictó como medida prisión preventiva para los soldados.

En tanto, la FGR seguirá con las investigaciones por presunto homicidio, en el que las niñas Leydi y Alexa perdieron la vida.

LOS HECHOS

imagen-cuerpo

De conformidad con el informe oficial, la familia viajaba por la carretera federal 24, cuando, a la altura de la comunidad de La Cieneguilla, en la sindicatura de Santiago de los Caballeros, la camioneta quedó en medio del fuego cruzado y fue alcanzada por las balas de militares que efectuaban labores de seguridad.

En su momento se dijo que los soldados habían ordenado al conductor que se detuviera; sin embargo, este hizo caso omiso, con el terrible resultado.

Aunque los efectivos del Ejército están en prisión, el proceso judicial continúa, y las autoridades siguen analizando las circunstancias que rodearon la lamentable tragedia.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
BBVA: estas son las dos ofertas de las tarjetas de crédito para este Buen Fin 2025
Nacional / México

BBVA: estas son las dos ofertas de las tarjetas de crédito para este Buen Fin 2025

Noviembre 11, 2025

Estas promociones están disponibles para quienes utilicen sus TDC, con opciones que van desde bonificaciones inmediatas hasta diferir pago

Explosiones de tanques de gas generan alarma en Mexicali
Nacional / México

Explosiones de tanques de gas generan alarma en Mexicali

Noviembre 11, 2025

Un camión repartidor de gas de la empresa Silza se incendió la mañana de este martes sobre la calzada Héctor Terán Terán

Sheinbaum reporta una reducción del 37% en homicidios dolosos y avances en seguridad nacional
Nacional / México

Sheinbaum reporta una reducción del 37% en homicidios dolosos y avances en seguridad nacional

Noviembre 11, 2025

La mandataria afirmó que los avances reflejan el compromiso de su administración con la construcción de la paz y reafirmó la coordinación permanente