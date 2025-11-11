Seis militares son enviados a prisión por la muerte de las hermanitas Alexa y Leydi en Sinaloa

Corría el 6 de mayo de 2025, cuando en la sierra de Badiraguato se desató el infierno: un enfrentamiento armado entre efectivos de Seguridad Pública Federal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado contra integrantes de la delincuencia organizada.

El saldo fue de 2 niñas muertas: Alexa y Leydi, de 7 y 12 años; en tanto, sus padres, Saúl y Anabel, así como Gael, un menor de 12 años, resultaron con heridas graves.

La muerte de las pequeñas desató una ola de indignación en la sociedad, que exigió una investgación exahustiva que trajera justicia para las niñas y sus familiares, por lo que la Fiscalía General de Justicia Militar tomó cartas en el asunto, a fin de determinar la participación de soldados en lo ocurrido.

A PRISIÓN, SEIS SOLDADOS

Hoy, a seis meses de la tragedia, que llenó de dolor imborrable a una familia y a toda una sociedad, se determinó que seis militares que participaron en el enfrentamiento fueran enviados a prisión preventiva.

La medida derivó de una intensa investigación, que determinó que los soldados tuvieron responsabilidad en el acto, por lo que fueron recluidos en el penal militar de Mazatlán.

La noticia fue confirmada por Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Trevilla Trejo expuso que en cuanto tuvieron conocimiento de lo ocurrido se abrieron carpetas de investigación tanto por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), como de la Fiscalía de Justicia Militar, cuyo juez dictó como medida prisión preventiva para los soldados.

En tanto, la FGR seguirá con las investigaciones por presunto homicidio, en el que las niñas Leydi y Alexa perdieron la vida.

LOS HECHOS

De conformidad con el informe oficial, la familia viajaba por la carretera federal 24, cuando, a la altura de la comunidad de La Cieneguilla, en la sindicatura de Santiago de los Caballeros, la camioneta quedó en medio del fuego cruzado y fue alcanzada por las balas de militares que efectuaban labores de seguridad.

En su momento se dijo que los soldados habían ordenado al conductor que se detuviera; sin embargo, este hizo caso omiso, con el terrible resultado.

Aunque los efectivos del Ejército están en prisión, el proceso judicial continúa, y las autoridades siguen analizando las circunstancias que rodearon la lamentable tragedia.