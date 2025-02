Embajada de Canadá en México alerta a los usuarios de supuestos fraudes, esto se sabe

¡No te dejes engañar por ofertas laborales falsas! La embajada en Canadá explica a qué contacto consultar la información para saber si es un fraude

Por: Karla Salinas

Al momento de hacer trámites en la Embajada de Canadá en México, es importante que verifiquemos los contactos a los que enviamos ciertos papeles o las páginas a las que entramos, puesto que algunas de ellas, aunque se parecen a los medios oficiales, pueden ser generadas por delincuentes.

Recientemente, la embajada, desde sus redes sociales, alertó a los usuarios, puesto que se han presentado casos de fraudes y estafas. Para que no seas la siguiente víctima, te detallaremos qué debes hacer ante cualquier sospecha.

¿QUÉ DIJO LA EMBAJADA?

La Embajada de Canadá en México, en su cuenta oficial de X (antes Twitter), publicó una alerta a los usuarios, en la que explica que hay supuesto agentes de visas o reclutadores de trabajo que ofrecen la oportunidad de tener una visa o permiso de trabajo fácilmente y casi segura, situación que en muchas ocasiones se trata de fraudes para el robo de dinero o información.

Por esa misma razón, la embajada resalta que debemos tener cuidado, que ante cualquier supuesta oferta laboral en el país, o para saber si el permiso de trabajo es auténtico, debemos enviar un correo a ChecaTuVisaTrabajo@international.gc.ca, también resalta que debemos tener cuidado, puesto que la delincuencia suele usar un correo similar, por lo que debes verificarlo cuidadosamente.

¿QUÉ SEÑALES DEBEMOS VER?

La Embajada de Canadá en México, alerta a los usuarios que los fraudes con ofertas de empleo son más comunes de lo usual, por lo que ya se han visto algunas señales básicas para poder identificarlos fácilmente, evitando que seamos la siguiente víctima. Ten cuidado con lo siguiente:

Resaltan que la visa ya la tienes asegurada .

Piden un depósito a una cuenta bancaria personal , mencionando que la visa estará lista una vez que se haga el respectivo pago.

Aconsejan que debemos mentir en el formulario , una acción nada recomendable de realizar.

Ofrecen un salario atractivo considerando el tipo de trabajo que se hará y prometen proporcionar la residencia permanente para los familiares del solicitante.

Mencionan que tienen contactos en la embajada o que son autorizados por las mismas oficinas para emitir las visas.

Si observas estas señales, no te dejes influenciar, no caigas en sus engaños y envía un correo al contacto que te mostramos, para asegurar que no te engañarán y no proporcionar datos importantes a personas desconocidas. Ten cuidado y no caigas.