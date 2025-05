El top 10 de los artículos más comprados por internet en México, según INEGI

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realizó un estudio a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH). Esta investigación, reveló los productos que más compraron los mexicanos en 2024.

A continuación, te diremos como se compone el top 10 de los artículos más comprados por internet en México. El año pasado 73.6% de los hogares contó con internet, siendo Ciudad de México y Sonora los lugares con mayor acceso a este servicio.

¿CÚALES SON LOS ARTICULOS MÁS COMPRADOS POR INTERNET EN 2024?

El INEGI determinó que los productos más comprados por internet por los usuarios fueron los siguientes:

1. Artículos de uso e higiene personal: productos de belleza y cosméticos, ropa y accesorios, con 77.9%

2. Artículos para el hogar: mesas, sillas, sillones, lámparas, etc, con 45.8 %

3. Alimentos y bebidas: carnes, frutas, verduras, comida chatarra y refrescos, entre otros, con 33.0%

4. Servicio de transporte por plataforma: 32.7%

5. Celulares o accesorios: 27.9%

6. Reservaciones o boletos de viaje o entretenimiento: entradas, reservaciones a eventos de entretenimiento o productos de viaje, con 27.2%

7. Aparatos electrónicos: consolas, computadoras, pantallas, controles, audífonos con micrófono, entre otros, con 19.7%

8. Artículo de salud: medicamentos, productos corporales, con18.6%

9. Vehículos o refacciones: 17.1%

10. Libros: 16.3%

Aunque estos fueron los productos más comprados por internet, un sector de la población (64.2%), no realizó compras, debido a que prefieren comprarlas en persona (21.0%), no le interesa o no lo necesita (13.2%), o porque no sabe cómo hacerlo (12.0%).

Del 83.1 % de las personas que usaron internet, el 97% fueron individuos de 18 a 24 años. Le siguieron los rangos de 12 a 17 años y de 25 a 34 años, ambos con un 95.1 por ciento.