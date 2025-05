¿Mayos de Navojoa cambiará de sede? Esto se sabe

La pasada reunión de presidentes de la Liga Mexicana del Pacífico fue para anunciar la llegada del nuevo presidente del circuito, Salvador Escobar Cornejo, otro dirigente enfocado en el tema comercial, posponiendo nuevamente el aspecto deportivo para después.

Desde la salida de Omar Cañizales, la liga no ha encontrado un líder que venga a poner orden y demuestre por qué este es el circuito más fuerte del beisbol mexicano. Bajo el mandato de Cañizales, la mayoría de las plazas estrenaron estadio o remodelaron sus inmuebles.

El único que se quedó atrás fue el estadio Manuel "Ciclón" Echeverría, que sigue siendo el menos atractivo de la liga.

Cañizales convirtió a la LMP en un negocio rentable, especialmente en la transmisión televisiva, trabajando con dos televisoras que aportaron capital importante a las finanzas de la liga.

La llegada de Carlos Manrique fue un fracaso para el circuito. No pudo continuar con los logros anteriores, nunca cerró un convenio fuerte de transmisión para los 10 equipos y terminó transmitiendo a través de streaming, algo que en otras épocas costó trabajo llevar al modelo de pago por evento.

La llegada de Salvador Escobar, excolaborador de Grupo Orlegi, genera dudas por los problemas que este grupo enfrenta a nivel nacional. Escobar deberá trabajar arduamente para devolverle el prestigio a la liga más fuerte del beisbol mexicano.

El actual presidente también debe reconocer que la prensa tradicional es importante para la difusión de la liga. Carlos Manrique y su equipo priorizaron a los nuevos medios de comunicación, dejando de lado a la prensa que durante años ha seguido y promovido el desarrollo de este circuito. Es momento de que se reconozca el trabajo de los medios tradicionales y se les dé su lugar.

¿SE VAN LOS MAYOS DE NAVOJOA?

El caso de los Mayos de Navojoa sigue siendo una incógnita. La situación no se aclara y la liga informó en la última reunión de presidentes que se analizará a fondo si es viable que el equipo continúe en Navojoa. De no ser así, se consideraría su mudanza a otra sede, entre ellas Tucson, aunque no se mencionaron más opciones.

Lo cierto es que el anuncio sobre si el equipo se queda o se va se está tardando, y debe llegar lo más pronto posible.

La próxima junta de dueños es la fecha límite para tomar esta decisión. El draft del circuito será el 1 de julio, y la sede del equipo aún está por definirse.

Hay quienes aseguran que será en la ciudad de Tucson y que esta información se mantiene en secreto mientras se prepara el anuncio oficial del nuevo destino de los Mayos de Navojoa.