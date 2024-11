"Él no tuvo piedad ante mí": Melanie relata cómo fue la agresión por parte de su novio

El caso de Melanie Barragán, la joven que sufrió una fuerte golpiza por parte de su novio, Christian ´N´, la noche del pasado Halloween en Tamaulipas, continúa causando consternación en México, debido a la brutalidad de este ataque hacia la joven.

A través de una entrevista para TV Azteca, Melanie Barragán dio más detalles respecto a cómo era su relación con Christian, quien se comportaba de manera agresiva cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol, como fue el caso de esa noche del 31 de octubre.

"Me siento muy triste, me siento sola, me siento desprotegida", expresó Melanie, respecto a cuál es su sentir luego de este brutal ataque que sufrió por parte de su novio y haber sido hospitalizada por varios días debido a las heridas.

#Exclusiva | Melanie detalla cómo fue la agresión que sufrió en manos de su novio la noche del 31 de octubre en Ciudad Madero, #Tamaulipas. Una relación abusiva y con celos constantes fueron los indicios.



La joven señala que las unidades de emergencia demoraron cerca de dos...

¿CÓMO ERA SU RELACIÓN CON CHRISTIAN?

Melanie explicó que ya había vivido agresión verbal a través de manipulación por parte de Christian, quien la amenazaba de que no podía salir con nadie más que con él. "Si no salía con él, no podía salir. Si salía con alguien más se molestaba", relató.

RELATA CÓMO EMPEZÓ EL ATAQUE

Este hecho inició porque Christian ´N´ tocó indebidamente a una amiga, Dana; comenzaron a discutir y salieron de la fiesta. En ese momento, Christian ´N´ pensó que Melanie tenía las llaves de su auto y comenzó a golpearla.

"La ambulancia llegó dos horas después. Fuimos a dos hospitales y no me quisieron atender, hasta que llegamos al IMSS y ahí fue cuando me ingresaron". La joven comentó que se comunicaron con sus familiares para informarles de la situación.

Melanie confirmó que Christian acudió al hospital intentando verla, sin embargo, se le prohibió el ingreso. "Mi mamá le impidió y le dijo a la enfermera que él era mi agresor. Mi mamá no podía hacer nada contra él porque las autoridades todavía no habían llegado para la declaración".

Asimismo, Melania dirigió un mensaje a su agresor: "Que se entregue, tiene que pagar los actos que cometió. Él no tuvo piedad ante mí, los golpes fueron constantes y muy fuertes. Fue un intento de homicidio".

Actualmente, la Fiscalía General de Tamaulipas continúa en la búsqueda de Christian ´N´, quien permanece como prófugo de la justicia.