¿El narco emplea más que otras empresas? esto es lo que dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó en la mañanera de este lunes 25 de septiembre que lo que le ha ayudado bastante a su gobierno es que haya mucha inversión pública.

AMLO señaló que una de las empresas involucradas en el desarrollo del Tren Maya emplea a 50 mil personas, esto después de que comentara sobre la investigación que reveló que el narcotráfico en México se compone de 175 mil miembros, esto dejando fuera a Oxxo y otras empresa nacionales.

PANORAMA

López Obrador afirmó que no significa que en el norte y en el centro no haya crecimiento de empleo, si no que se está buscando un equilibrio para que el aumento sea parejo en todo el territorio nacional.

"Los empleos de México no vienen del narcotráfico, en redes sociales se indicaba que los cárteles de la droga sumaban cerca de 175 mil miembros en sus filas, por lo que se posicionaban como el quinto empleador del país, solo por detrás de empresas como Femsa y Walmart. Con base en ello, se llegó a la conclusión de que para reducir la violencia en México, primero se tenía que reducir el reclutamiento de las organizaciones criminales", dijo AMLO.

Ante ello el mandatario federal indicó que dicha información era errónea, toda vez que la mayor cantidad de oportunidades labores son generadas gracias a la inversión pública. En ese sentido, calificó la investigación de la revista Science como producto de los conservadores.

"Quien está ofreciendo más empleo es la industria de la construcción y tiene que ver con inversión pública. Entonces tenemos que convencer de que es importante que haya inversión en todos los países para que se evite así el fenómeno migratorio; ese es el planteamiento que vamos hacer con Joe Biden ,el presidente de Estados Unidos, que llevamos muy buena relación y repito, han hecho bastante pero hace falta más", comentó AMLO.