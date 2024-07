"El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán salieron de Hermosillo, Sonora, confirma el gobierno mexicano

El Gobierno de México informó esta mañana que Ismael "El Mayo" Zambada García y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líderes del Cártel de Sinaloa, fueron detenidos en El Paso, Texas.

La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la avioneta Cessna salió de Hermosillo, Sonora, con un piloto y un tripulante registrados, pero al llegar a Estados Unidos se encontraron tres personas a bordo. No se especificó si el vuelo realizó una escala o si hay irregularidades en el registro.

Según la información, ambos se encontraban ocultos en un vuelo civil que partió desde Hermosillo, Sonora, con destino a El Paso.

"A las 7:55 el vuelo sale de la ciudad de Hermosillo y llega a ls 10:19 este aterrizaje en el Aeropuerto de Santa Teresa", señaló.

"De aquí salió uno (en la tripulación) y llegaron tres a Estados Unidos", dijo la funcionaria federal.

Por otro lado, el gobierno de México dijo no contar con información precisa sobre si la detención de los líderes del Cártel de Sinaloa fue una entrega voluntaria o una captura.

"La pregunta es si participamos en esta detención de ayer, y la respuesta es no: el Gobierno de México no participó en esta detención ni en la entrega. Eso no es así", afirmó la funcionaria.

El Instituto Nacional de Migración (INM) notificó a la SSPC que, entre las 07:00 y las 07:31 horas del 25 de julio, dos hombres se presentaron en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo para gestionar la salida de una avioneta con matrícula N8454Z.

"Se tiene todo el seguimiento del piloto, las entradas y salidas a México. Está en calidad de visitante, no está registrado como autoridad, no trabaja en la Embajada, no es un piloto particular, no está en calidad de migrante, solamente es un piloto", destacó Rodríguez Velázquez.

Entre los detalles proporcionados destacan:

La aeronave estaba programada para despegar a las 15:00 horas.

El plan de vuelo establecía como destino el Aeropuerto de Santa Teresa, en Texas.

El plan de vuelo indicaba que a bordo iba un piloto, Larry Curtis Parker, con licencia número 4119127 y de nacionalidad estadounidense.

El viaje se realizó en una avioneta tipo Cessna 205.