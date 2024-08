"El Mayo" Zambada: Héctor Cuén fue asesinado en el mismo lugar donde fui secuestrado

Contrario a la versión oficial, el alcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuén, fue asesinado en la misma hora y lugar donde Ismael "El Mayo" Zambada García fue secuestado. Así lo reveló a través de una carta difundida por su abogado en la que señala que fue trasladado a la fuerza a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Contrario a la versión oficial, el alcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuén, fue asesinado en la misma hora y lugar donde Ismael "El Mayo" Zambada García fue secuestado. Así lo reveló a través de una carta difundida por su abogado en la que señala que fue trasladado a la fuerza a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad", señaló el líder del Cártel de Sinaloa.

En la carta, "El Mayo" narró que el 25 de julio, Joaquín Guzmán López lo emboscó en Culiacán, Sinaloa, con el pretexto de una reunión para resolver un conflicto relacionado con la dirección de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en el que estarían el gobernador, Rubén Rocha Moya, y el exdiputado federal, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y alcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuén.

"Sé que la versión oficial que dan las autoridades de Sinaloa es que Héctor Cuén fue tiroteado la noche del 25 de julio en un gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no fue lo que ocurrió. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron", comenta.

En la carta, "El Mayo" califica como una "trampa" la tendida para su detención por Joaquín Guzmán López, y recordó la forma en la que fue llevado al centro de eventos Huertos del Pedregal, donde al ingresar junto a dos de sus escoltas, uno de los cuales era José Rosario Heras López, Comandante de la Policía Judicial de Sinaloa, fue emboscado por un grupo armado que le vendó la cabeza, lo tiró al suelo, lo amarraron y lo obligaron a meterse a una cajuela para trasladarlo a una pista de aterrizaje cercana. Tratos físicos que le causaron daños en su espalda, rodillas y muñecas.

Ismael "El Mayo " Zambada lamentó el asesinato de Cuén así como la desaparición de dos de sus cuatro escoltas que lo acompañaban y que ingresaron con él al punto de reunión.

"Héctor Cuén era amigo mío desde hacía mucho tiempo, y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Herás López y Rodolfo Chaidez, a quienes nadie ha vuelto a ver ni a saber de ellos", menciona.

Esta mañana, el abogado del Mayo Zambada en EU, Frank Pérez, me envió una declaración en español, igual a la que compartió en inglés mi colega @keegan_hamilton.

Todo lo que dice es escandaloso. Hoy, más que nunca, el gobierno mexicano debe mostrar una investigación seria e... pic.twitter.com/XR9GWAvGpp — Peniley Ramírez (@peniley_ramirez) August 10, 2024

DESCARTA ENTREGA, REITERA SECUESTRO





En la carta, "El Mayo" Zambada expresó que no se entregó a las autoridades estadounidenses voluntariamente, ni pactó con ningún gobierno.

En la misita señala que en el avión privado fue trasladado a El Paso, Texas, donde fue entregado a agentes federales estadounidenses.

En la carta llama a los gobiernos de México y Estados Unidos, a proporcionar la verdad en torno a su secuestro en Estados Unidos y sobre la muerte de Héctor Cuény la desaparición de Rodolfo Chaidez y Rosario Heras. A la vez de que también llama a la mesura a los sinaloenses, y a mantener la paz en todo el estado.