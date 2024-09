El jugo de uva que la Profeco recomienda evitar su consumo, te explicamos las razones

¡Exceso de azúcares y calorías! El zumo de uva que la Profeco destacó por no ser saludable y no contar con fruta natural en su elaboración.

Por: Karla Salinas

Los jugos comerciales que solemos encontrar en el supermercado, suelen tener un gran sabor, fácilmente lo podremos encontrar en tiendas, además de ser un producto que es fácil de transportar, adaptándose a todos sus consumidores.

Son ricos los jugos, pero no siempre son la mejor opción, debido a que no emplean frutas naturales. La Profeco en uno de sus análisis, destaca que los resultados de un jugo de uva no fueron muy satisfactorios, recomendando a la población de no consumirlo, a continuación te diremos de qué marca se trata.

¿CON QUÉ JUGO DEBEMOS SER CUIDADOSOS?

En el perfil del Poder del Consumidor, publicaron la “radiografía” de un zumo industrial, en el que la Profeco busca analizar cada una de las características nutricionales de diversos alimentos, además de verificar la publicidad y el etiquetado de los insumos, para finalmente dar su veredicto final.

Recientemente, analizaron el famoso jugo de uva de la marca Jumex, producto que tal vez ya hemos tenido oportunidad de probar, destacando su intenso sabor dulce con un color similar al de la fruta natural.

Dentro de dicho análisis, pudieron corroborar que el producto cuenta con los sellos de “Exceso de Calorías” y “Exceso de azúcares”. En el tema de azúcar, el envase de 413 mililitros, contiene 53.7 gramos de azúcares añadidas, que es lo equivalente a casi 11 cucharadas cafeteras, una cantidad excesiva que su ingesta desmesurada genera un gran impacto en la salud.

Además de tener jarabe de maíz, el cual se ha asociado a problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes, presión alta, enfermedades cardiovasculares y colesterol elevado, resaltando que dicho ingrediente suele encontrarse en muchos productos, situación que pone en riesgo la salud de la población.

Aunque se menciona que la bebida emplea un 30% de concentrado de uva, básicamente es otro endulzante a la lista, por lo que podemos concluir que solamente es una mezcla de azúcar y agua.

Por otro lado, en el tema de las calorías, el envase tiene 215 calorías, cantidad que excede los límites previamente establecidos por la NOM-051, en el que se establece que por cada 100 mililitros debe haber 70 calorías.

Fuente: X @elpoderdelc

Es normal que puedas tener el antojo del jugo de uva de la marca Jumex, pero es importante que seas cuidadoso en su ingesta, debido a los altos porcentajes de azúcar y calorías que contiene, mejor opta por opciones más saludables, en especial ahora que ya conoces el resultado de la Profeco.