"El arqui" Diego Alvarado concluye remodelación de asilo en Saltillo

Desde agosto de este año, el influencer Diego Alvarado, reconocido en redes sociales como "el Arqui" o Juve3D, sorprendió a sus seguidores al anunciar un proyecto de gran impacto social: la remodelación del asilo "Ropero del Pobre" en Saltillo, Coahuila.

Este hogar, que alberga a más de 100 adultos mayores y cuenta con 80 años de historia, se ha beneficiado enormemente del compromiso del arquitecto que acumula millones de seguidores en redes.

Esta semana, Diego Alvarado compartió en su cuenta de TikTok el resultado final de la remodelación, en un video que ya acumula más de 4 millones de reproducciones y cerca de 12 mil comentarios, en su mayoría reconociendo su compromiso y esfuerzo.

"Este es el último capítulo de esta aventura en donde nos adentramos a restaurar y remodelar el asilo", expresó Alvarado.

REMODELACIÓN GRATUITA Y A FONDO

El proyecto, que enfrentó diversos desafíos, comenzó con la restauración del techo de más de 270 metros cuadrados, el cual presentaba múltiples filtraciones y acumulaba tierra y concreto que generaban un sobrepeso.

La tarea implicó la remoción de más de 20 camiones de escombros y tierra. "Nos enfrentamos a lluvias, pero seguimos adelante", comentó Alvarado, quien aprovechó para agradecer a todos los colaboradores.

Entre las mejoras destacadas, se fabricó un entortado ligero y se impermeabilizó el techo para evitar futuras filtraciones. Además, se reubicaron los tinacos de agua para los baños, se reemplazó la tubería y se instaló un tanque presurizado, garantizando agua caliente para los residentes.

DEJA COMO NUEVAS ÁREAS CLAVE PARA LOS ABUELITOS

El techo que abarca dos dormitorios donde antes había goteras fue completamente renovado. Asimismo, se adquirió un nuevo boiler para suministrar agua caliente a todas las habitaciones.

En los baños, se reemplazaron los cerámicos de los muros y pisos, y se instalaron sanitarios y duchas tipo manguera para facilitar el aseo de las mujeres mayores.

En total, se restauraron ocho baños completos, logrando dignificar las instalaciones. "Son instalaciones que dignifican la vida; es lo que queremos mandar de mensaje, dignificar a las personas es importante", explicó Alvarado en el video.

BUSCA MOTIVAR A OTROS A AYUDAR

Diego Alvarado concluyó su intervención con un mensaje inspirador: "Hay asilos donde se necesita mucha de nuestra ayuda. Es todo lo que podemos hacer si eventualmente nos proponemos ayudar".

Además, expresó su deseo de seguir contribuyendo en proyectos similares en el futuro: "Me llevo el corazón lleno de este proyecto, esperando que no sea el último y que la vida me dé la oportunidad de estar en donde más haga falta".

La comunidad de Saltillo y los seguidores de Diego Alvarado han mostrado un apoyo abrumador y admiración por su labor altruista, reconociendo que este tipo de iniciativas no solo mejoran la infraestructura, sino que dignifican y mejoran la calidad de vida de quienes más lo necesitan.