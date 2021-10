Doctora que operó a Cinthia quien se sometió a una cirugía, huyó

Noticia Relacionada VIDEO. Niño pierde las piernas tras cumplir un reto viral

Julio "N", su padre platicó que hace un mes la familia sabía de la empresa "Aqualipo", debido a que ella hablaba sobre hacerse una cirugía, pero nunca se imaginó el terrible desenlace.

"Desconozco si mi hija sabía si ellos trabajaban bien o no, se le hizo fácil meterse ahí, no podemos creer lo que sucedió".

"Le dije a mi hija que no fuera, pero luego me dio un beso y ya no la volví a ver", platicó el dolido padre con la foto de su hija en manos.

Todavía no pueden creer como es que después del problema que se tuvo, la clínica ubicada en la colonia Mitras Centro, se la llevaron a un nosocomio, sin el consentimiento de su mamá, quien en ese momento acompañaba a la joven.

"Eso es lo que no entendemos, no sé que pasó, si fue negligencia médica o por qué se la llevaron de ahí, eso que le pasó a mi hija debe de servir para que las demás mujeres la piensen bien y no vayan a hacerse nada de eso", exclamó el padre de Cinthia Lizeth.

EXIGEN JUSTICIA

En el terrible dolor que está viviendo la familia, don Julio le exige a las autoridades correspondientes a que no quede el impune el caso de su hija Cinthia Lizeth Vega Chapa, quien perdió la vida cuando le practicaban una cirugía estética en una clínica en Monterrey, Nuevo León, mientras tanto la doctora que la estaba operando se encuentra prófuga de la justicia: "Que se entregue", pide el padre de la joven.