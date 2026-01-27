  • 24° C
Nacional / México

Día del Nutriólogo hoy martes 27 de enero: las frases que todos han escuchado alguna vez

Conoce las expresiones frecuentes en consultas alimenticias, ideal para compartir en redes sociales y reconocer de forma divertida

Ene. 27, 2026
El 27 de enero se conmemora el Día del Nutriólogo, una fecha para reconocer su labor y compartir momentos de humor en redes sociales
Cada 27 de enero se conmemora el Día del Nutriólogo, una fecha que busca reconocer la labor de quienes orientan a la población hacia hábitos alimenticios más saludables. Además de resaltar su importancia dentro del sistema de salud.

Con motivo de esta fecha, plataformas digitales se llenan de memes, mensajes y publicaciones que resaltan estas frases típicas, combinando humor con reconocimiento profesional. El intercambio se convierte en una forma de visibilizar la labor diaria que realizan, así como la paciencia y empatía necesarias para guiar cambios de hábitos.

Más allá de la risa, estas publicaciones también ayudan a normalizar las consultas y a acercar el tema de la alimentación saludable a un público más amplio.

El trabajo de estos especialistas no se limita a la pérdida de peso. Su enfoque abarca prevención de enfermedades, mejora de la calidad de vida y acompañamiento en distintas etapas, desde la infancia hasta la adultez mayor. Por ello, este día presenta como una oportunidad para reflexionar sobre su impacto y la importancia de acudir a profesionales certificados. Estas son algunas de las frases más comunes que escucha un nutriólogo durante una primera consulta, expresiones que suelen repetirse entre pacientes y que, aunque muchas veces se dicen en tono casual o humorístico, reflejan dudas, hábitos arraigados y la manera en que las personas se relacionan con su alimentación desde el primer encuentro.

FRASES COMUNES QUE LOS NUTRIÓLOGOS ESCUCHAN 

  • Lo mío es genético...
  • Yo estoy delgado, así que puedo comer lo que sea.
  • Pero la coca cola light es sana, ¿verdad?
  • Quiero una dieta nivel que se arrepienta de haberme dejado
  • Quiero bajar 27 kilos en un mes
  • ¿Tienes pastillas para bajar de peso?
  •  No estoy gorda (o), retengo líquidos
  • Recomiéndeme un té para bajar de peso

En medio de risas y comentarios ya conocidos, estas frases se han convertido en parte del día a día de la consulta y recuerdan que cambiar hábitos es un proceso gradual que comienza con el primer paso: reconocerlos y trabajar en ellos con acompañamiento profesional.

Fernanda Rodríguez
