  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 26 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Ataque de perros pitbull deja siete estudiantes heridos en secundaria de Veracruz

La dirección de la secundaria decidió suspender temporalmente las actividades educativas para garantizar la seguridad del resto de los estudiantes

Ene. 26, 2026
Se implementó un operativo para localizar a los animales, pero sin éxito.
Se implementó un operativo para localizar a los animales, pero sin éxito.

Al menos siete estudiantes resultaron heridos este jueves luego de que un par de perros de la raza pitbull ingresara a la Escuela Secundaria General "Emiliano Zapata", ubicada en el ejido Tacoteno, en Minatitlán, Veracruz.

El ataque ocurrió durante una clase de educación física, cuando los animales irrumpieron por un área del plantel sin barda perimetral.

RECIBEN ATENCIÓN Y SUSPENDEN CLASES

Según autoridades escolares, los alumnos recibieron atención médica inmediata tras el incidente. Algunos de ellos presentaron heridas visibles, mientras que otros sufrieron crisis nerviosa por el susto.

Personal docente y de la dirección de la secundaria decidió suspender temporalmente las actividades educativas para garantizar la seguridad del resto de los estudiantes y evaluar la construcción de medidas de protección que eviten futuros incidentes.

Elementos de Protección Civil y Bomberos llegaron rápidamente al lugar para atender a los menores lesionados y trasladarlos a un hospital cercano para su valoración. Paralelamente, los estudiantes que presentaron crisis nerviosa recibieron apoyo en el propio plantel.

imagen-cuerpo

SE DESCONOCE SI LOS ANIMALES TIENEN DUEÑO

Las autoridades locales, incluyendo Seguridad Pública, implementaron un operativo para localizar a los perros, sin lograr su captura hasta el momento. Se desconoce si los animales tienen dueño o si estaban abandonados.

Padres de familia expresaron su preocupación por la seguridad de sus hijos y solicitaron a las autoridades educativas reforzar las barreras de protección en el perímetro de la escuela.

Por su parte, la dirección del plantel reiteró su compromiso con la seguridad de los estudiantes y anunció que se evaluarán nuevas medidas preventivas antes de reanudar las clases.

El incidente ha generado alarma en la comunidad de Minatitlán, y se espera que las autoridades locales refuercen la vigilancia en escuelas de la zona.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Alejandro Gertz Manero rinde protesta como embajador de México en el Reino Unido
Nacional / México

Alejandro Gertz Manero rinde protesta como embajador de México en el Reino Unido

Enero 26, 2026

El senador Luis Donaldo Colosio cuestionó la falta de una carrera diplomática especializada para ocupar el cargo

Piloto de avioneta fumigadora es salvado por jornaleros tras accidente en campos de Ahome
Nacional / México

Piloto de avioneta fumigadora es salvado por jornaleros tras accidente en campos de Ahome

Enero 26, 2026

El percance dejó al piloto con lesiones de gravedad, pero su vida fue salvada gracias a la rápida intervención de los trabajadores

Harry Styles en México: precios oficiales de los boletos en el Estadio GNP Seguros
Nacional / México

Harry Styles en México: precios oficiales de los boletos en el Estadio GNP Seguros

Enero 26, 2026

El artista británico confirma su regreso al país con dos presentaciones en la capital, acompañado de invitada especial