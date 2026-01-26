Ataque de perros pitbull deja siete estudiantes heridos en secundaria de Veracruz

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Al menos siete estudiantes resultaron heridos este jueves luego de que un par de perros de la raza pitbull ingresara a la Escuela Secundaria General "Emiliano Zapata", ubicada en el ejido Tacoteno, en Minatitlán, Veracruz.

El ataque ocurrió durante una clase de educación física, cuando los animales irrumpieron por un área del plantel sin barda perimetral.

RECIBEN ATENCIÓN Y SUSPENDEN CLASES

Según autoridades escolares, los alumnos recibieron atención médica inmediata tras el incidente. Algunos de ellos presentaron heridas visibles, mientras que otros sufrieron crisis nerviosa por el susto.

Personal docente y de la dirección de la secundaria decidió suspender temporalmente las actividades educativas para garantizar la seguridad del resto de los estudiantes y evaluar la construcción de medidas de protección que eviten futuros incidentes.

Elementos de Protección Civil y Bomberos llegaron rápidamente al lugar para atender a los menores lesionados y trasladarlos a un hospital cercano para su valoración. Paralelamente, los estudiantes que presentaron crisis nerviosa recibieron apoyo en el propio plantel.

SE DESCONOCE SI LOS ANIMALES TIENEN DUEÑO

Las autoridades locales, incluyendo Seguridad Pública, implementaron un operativo para localizar a los perros, sin lograr su captura hasta el momento. Se desconoce si los animales tienen dueño o si estaban abandonados.

Padres de familia expresaron su preocupación por la seguridad de sus hijos y solicitaron a las autoridades educativas reforzar las barreras de protección en el perímetro de la escuela.

Por su parte, la dirección del plantel reiteró su compromiso con la seguridad de los estudiantes y anunció que se evaluarán nuevas medidas preventivas antes de reanudar las clases.

El incidente ha generado alarma en la comunidad de Minatitlán, y se espera que las autoridades locales refuercen la vigilancia en escuelas de la zona.