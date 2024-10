Día de Muertos: ¿Quiénes son las ánimas que llegan este 27 de octubre?

La celebración del Día de Muertos no solo es el 2 de noviembre, si no que diferentes tipos de ánimas que ya no están con nosotros llegan a la tierra a visitar a sus seres queridos este 27 de octubre.

En este caso, este día nos visitan las amadas mascotas que ya no se encuentran en este mundo, regresan del más allá para recibir su ofrenda y visitar a quienes en vida fueron sus amos y amigos.

Claro que es común elaborar altares específicamente dedicados a ellos para poder expresarles el amor y agradecimiento por su compañía y lealtad, además, claro, de mantener viva su memoria y celebrar su vida.

¿QUÉ ELEMENTOS NO DEBERÁN FALTAR EN TU ALTAR ESTE DÍA DE MUERTOS?

Fotografía : Una imagen clara y reciente de tu mascota es vital para que pueda reconocer su altar .

: Una imagen clara y reciente de tu es vital para que pueda reconocer su . Flores de cempasúchil : Estas flores guían el alma de los difuntos en su camino de regreso.

: Estas flores guían el de los difuntos en su camino de regreso. Velas : Las luces de las velas significan la guía y la esperanza.

: Las luces de las velas significan la guía y la esperanza. Juguetes y objetos personales : Es importante crear un ambiente familiar para que nuestra mascota se sienta feliz y en paz.

: Es importante crear un ambiente familiar para que nuestra se sienta feliz y en paz. Comida y agua: ofrecer a tu mascota su comida favorita y un recipiente con agua fresca es esencial para que pueda estar cómodo durante su visita.

¿QUÉ ALMAS LLEGAN ANTES DEL 2 DE NOVIEMBRE?

27 de octubre : Se recibe a las almas de las mascotas .

: Se recibe a las de las . 28 de octubre : Llegan las almas de las personas que tuvieron una muerte trágica.

: Llegan las de las personas que tuvieron una trágica. El 29 de octubre : Llegan las ánimas de quienes fallecieron ahogados.

: Llegan las de quienes fallecieron ahogados. El 30 de octubre : Llegan las ánimas de quienes han sido olvidados o no tienen familias.

: Llegan las de quienes han sido olvidados o no tienen familias. El 31 de octubre : Llegan las ánimas de los seres que nunca nacieron o que están en el limbo.

: Llegan las de los seres que nunca nacieron o que están en el limbo. El 30 y 31 de octubre : Llegan los niños que no fueron bautizados.

: Llegan los niños que no fueron bautizados. El 1 de noviembre : Llegan los difuntos que tuvieron una vida ejemplar, así como la de los niños que sí fueron bautizados.

: Llegan los que tuvieron una vida ejemplar, así como la de los niños que sí fueron bautizados. El 2 de noviembre: Llegan todas las almas.

A pesar de que cada día es para celebrar a un familiar distinto, es igual de importante mantener vivo el recuerdo de quienes ya no están con nosotros, honrando su memoria con sus ofrendas y altares.