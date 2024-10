Día de Muertos: ¿puedo cruzar la flor de cempasúchil a Estados Unidos por los Puentes Internacionales?

La festividad del Día de Muertos, celebrada el 1 y 2 de noviembre, es una de las tradiciones más significativas en México, donde familias y amigos se reúnen para honrar a sus seres queridos fallecidos. Durante estas fechas, es común adornar altares y tumbas con ofrendas que incluyen comida, bebidas, dulces y, por supuesto, la emblemática flor de cempasúchil.

Sin embargo, aquellos que planean cruzar la frontera hacia Estados Unidos con productos típicos de esta celebración deben tener precauciones. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) llevará a cabo controles específicos para evitar el ingreso de plantas y artículos agrícolas prohibidos.

¿SE PUEDE INGRESAR A EE. UU. CON CEMPASÚCHIL?

El cempasúchil, conocido por su vibrante color anaranjado, es una flor que simboliza el recuerdo y el respeto hacia los difuntos.

El ingreso a Estados Unidos del cempasúchil está permitido, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, los cuales son:

La flor debe estar cortada.

No debe tener raíces ni tierra.

De acuerdo con la CBP, estas medidas buscan prevenir la introducción de plagas y enfermedades que podrían afectar el ecosistema agrícola estadounidense.

¿CUÁLES SON LAS FLORES QUE NO SE PUEDEN INGRESAR A EU?

Además del cempasúchil, hay otras flores que tienen restricciones más estrictas al intentar cruzarlas desde México.

La CBP prohíbe la entrada a Estados Unidos a las flores de todas las variedades de crisantemos, que es muy popular en el otoño.

Además de flores cómo:

Choisya.

Murraya.

Enebro.

Esto se debe a los posibles riesgos de plagas y enfermedad que estas especies pueden introducir y perjudicar las plantas y cultivos que hay en el territorio estadounidense.

La ofrenda del Día de Muertos también suele incluir frutas y vegetales de temporada. Es importante destacar que muchos de estos productos frescos tienen restricciones. Entre los que no se pueden cruzar se encuentran granadas, guayabas, mangos, membrillos, manzanas, papas, batatas y ñames. Sin embargo, estos productos sí son permitidos si se ingresan en su forma cocida.

¿QUÉ PASA SI INGRESAR PRODUCTOS PROHIBIDOS A EU?

La CBP recuerda a los viajeros que es obligatorio declarar todos los artículos de origen agrícola, incluyendo plantas, flores y alimentos. No declarar estos productos puede resultar en sanciones. Por esta razón, la oficina recomienda consultar su sitio web "Know Before You Go" para obtener información detallada sobre las regulaciones vigentes.

Conocer y respetar estas normativas es esencial para quienes desean participar en las celebraciones del Día de Muertos y llevar consigo ofrendas significativas, evitando así sorpresas desagradables al cruzar la frontera.