Día de muertos aumentará precio de las flores; aquí te decimos hasta cuanto costarán

Una vez que se acaba el 15 de septiembre todos en automático empezamos a pensar en el Día de Muertos. Es inevitable sobre todo cuando se sale a la calle y se ve que diversas panaderías ya tienen el famoso pan de muerto. Aunque falte poco más de un mes, nuestra mente ya está en la próxima festividad.

Sin embargo, por más que se quisiera poner la ofrenda de una vez, la verdad es que no se podría ni se recomienda, porque todavía no están listos todos los elementos que se necesitan, como por ejemplo las flores de cempasúchil, cuya temporada no tarda en empezar, pero todavía le falta otro poquito.

LA FLOR MÁS ADQUIRIDA

La flor de cempasúchil es un elemento indispensable para hacer una ofrenda de Día de Muertos en México. Simbolizan la iluminación del camino de las almas de los muertos a la tierra de los vivos, donde están los altares. Por eso durante los últimos días de octubre y los dos primeros de noviembre, se venden cientos de miles en diferentes estados del país.

El cultivo de la flor de cempasúchil inició en junio y julio sobre todo en los estados de Puebla, Morelos, Estado de México, Hidalgo y Michoacán. Sin embargo la cosecha empieza desde los 90 hasta los 120 días después de su plantío.

¿CUÁNTO SE DESTINA EN FLORES?

Una persona tiene que gastar de 120 a 500 pesos para adquirir un arreglo floral, o una corona para este Día de Muertos, según manifiestan comerciantes los insumos este año subieron de precio ya que un rollo de listón que costaba 60 pesos hoy aumentó a 120 pesos, más la nieve seca y las imágenes que se colocan en las mismas por lo que tuvieron que invertir alrededor de 15 mil pesos para su elaboración.

Cabe mencionar que estos artículos son uno de los más adquiridos por la ciudadanía que acude año con año al campo santo y recordar a sus seres queridos.

Las coronas y arreglos florales forman parte de las tradiciones mexicanas dentro de las festividades por el Día de Muertos, esta ofrenda se les dedica a los seres queridos y sigue viva en los corazones de las personas, siendo las coronas de papel y listón una forma alegre de adornar las tumbas por sus vistosos colores.