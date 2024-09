Detienen en Jalisco a mujer por arrastrar a perro con su camioneta

Usuarios compartieron en redes sociales el video de una señora que amarró a un canino a su auto y lo jaló varias cuadras

Por: César Omar Leyva

En Tlaquepaque, Jalisco, una mujer fue detenida por la Policía luego de amarrar a un perro a la parte de atrás de su camioneta y arrastrarlo por varias cuadras hasta que fue alcanzada por un grupo de personas que le recriminaron su acción.

"¿Ya vio lo que está haciendo?", le dice el joven que graba el video a la señora cuando se le empareja en su carro, a lo que la mujer asiente con la cabeza y les contesta que si quieren al perro que lo agarren.

La persona fue identificada como Catalina "N" y justificó su acción diciendo que el perro le rayaba su camioneta. Rápidamente se acercaron más personas a sumarse al reclamo, mientras que ella pedía que la dejaran irse porque tenía prisa. Ante la amenaza de que llamarán a la policía ella contesta que también es policía.

"No lo estoy arrastrando, yo también soy policía y tengo una cita, me tengo que ir. No lo estoy asesinando, me lo voy a llevar a otra casa, pero no lo puedo subir porque me rayó toda la camioneta", insiste en justificarse.

En calles del Fracc. Revolución en Tlaquepaque esta mujer fue detenida por ciudadanos cuando de manera cruel arrastraba a un perrito amarrado a su camioneta, la mujer dice que lo hizo porque el can se sube a su camioneta, La mujer fue entregada a la policía de Tlaquepaque. pic.twitter.com/mUSrmpf4n5 — JALISCO ROJO OFICIAL (@JaliscoRojo) September 24, 2024

En el video se escucha como varias personas le reclaman su acción, pero la señora sigue asegurando que no estaba haciendo nada malo.

El perro es un animal de tamaño grande que se observa siendo arrastrado por la calle debido a la velocidad del vehículo.

Al final la mujer baja de su carro, va y le quita al perro el cable que lo ataba del cuello a la parte de atrás de la camioneta Nissan Kicks color plata. Minutos después llegan agentes de la Policía Municipal y detienen a la mujer por tentativa de maltrato animal.

En la cuenta oficial del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, se informó que luego de tener conocimiento del acto las autoridades hicieron lo correspondiente y turnada al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Se dio a conocer también que el canino a las instalaciones de salud animal donde está recibiendo atención médica y se encuentra en recuperación.