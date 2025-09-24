Detienen a 38 miembros de La Luz del Mundo; se entrenaban como presuntos guardias de la iglesia

Un total de 38 personas fueron detenidas en un campamento establecido en los límites de Michoacán y Jalisco, las cuales están, presuntamente, vinculadas con la Iglesia de la Luz del Mundo.

Lo anterior mediante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC) de Michoacán y elementos del Ejército Mexicano.

Autoridades estatales informaron que los detenidos estaban en un campamento improvisado en una zona de invernaderos, donde realizaban ejercicios tácticos con niveles de disciplina comparables a los de las Fuerzas Armadas.

ARMAMENTO Y EQUIPO ASEGURADO

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad estatales y castrenses les aseguraron:

Una pistola calibre 9 mm

19 réplicas de armas largas y cortas

Cuchillos

Cascos balísticos

Uniformes tipo militar

Radios de comunicación

Equipos de cómputo

Una caja utilizada como simulación de explosivos caseros

Los detenidos fueron llevados a la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia, donde se abrió una investigación por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Uno de los aprehendidos se identificó como estadounidense, mientras que los demás dijeron ser originarios de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Estado de México y Guerrero.

PRESUNTA "GUARDIA SECRETA"

De acuerdo con sus primeras declaraciones, el grupo se presentaba como parte de una "guardia secreta" de La Luz del Mundo, presuntamente encargada de proteger templos y líderes de esta organización religiosa.

Sin embargo, la FGR investiga posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo delictivo que opera en la región y ha sido relacionado con centros de adiestramiento similares.

La detención de este grupo cobra relevancia debido a que el líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, preso en Estados Unidos y sentenciado a 17 años de prisión por abuso sexual de menores, está bajo escrutinio internacional.

Además, hace dos semanas, un tribunal de Nueva York presentó nuevos cargos contra Naasón Joaquín García por conspiración, tráfico sexual y explotación infantil.

La investigación de la FGR continúa, por lo que se ha reforzado la vigilancia en comunidades cercanas, a fin de prevenir nuevos campamentos clandestinos en la zona.