Destrucción del cenotafio de hijo de "El Chapo" Guzmán en Culiacán es mensaje para Los Chapitos, dice experto

Édgar Guzmán López, hermano de Ovidio y Joaquín, fue ejecutado en el estacionamiento de un centro comercial en 2008, donde erigieron el monumento

Por: Edel Osuna

Como si no algo no le faltara a la violencia que impera en Culiacán, desatada el 9 de septiembre de 2024 por el secuestro y entrega al gobierno de Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada, la mañana de este jueves el cenotafio erigido en memoria de Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue destruido.

El incidente se registró en el sector Humaya, que se encuentra al norte de la ciudad, y de inmediato las fotografías de lo ocurrido inundaron las redes sociales: el monumento dedicado al hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa había sido dañado por la explosión de un artefacto.

Al lado del monumento quedó un automóvil Nissan azul, parcialmente siniestrado, el cual presenta quemaduras en el exterior; además, las autoridades encontraron indicios balísticos en el lugar.

El cenotafio de Édgar Guzmán López que desde hace más de dos décadas se localiza en el estacionamiento del Desarrollo Urbano Tres Ríos, ubicado por el bulevar Universitarios, de la capital sinaloense.

EL ASESINATO DE ÉDGAR

El 8 de mayo de 2008, Édgar fue emboscado y asesinado junto a dos hombres con armas de grueso calibre en el aparcadero de conocido centro comercial.

En el lugar quedaron esparcidos más de 500 casquillos de rifles de asalto Ak-47, conocidos como "cuernos de chivo"; entonces el asesinato fue señalado como disputa entre grupos criminales que operaban en Sinaloa.

Era el primogénito de "El Chapo" y de Griselda López Pérez, y pese a que no solía ser una persona pública, se decía que tenía un papel discreto cercano al cártel.

Tras su sepultura, en el sitio del atentado fue construido un cenotafio el cual, año con año, era decorado con cientos de rosas en memoria del joven.

DESTRUCCIÓN CON MENSAJE PARA LOS CHAPITOS

Respecto a la destrucción del cenotafio y en entrevista para un medio internacional, el periodista José Luis Montenegro señaló que se trataba de un mensaje a los hermanos Joaquín y Ovidio Guzmán López, con quienes Los Mayitos tienen conflicto desde que entregaron a su padre, Ismael "El Mayo" Zambada a las autoridades norteamericanas.

Señaló que es un gesto de enojo y advertencia de parte de La Mayiza, liderada por Ismael "El Mayito Flaco" Zambada Sicairos, tanto para los que están al frente de Los Chapitos, como para quienes están negociando con Estados Unidos.

"Este ataque es dirigido a Iván Archivaldo y a Jesús Alfredo Guzmán Salazar. La Mayiza está enviando un claro mensaje de que van por todo y que quieren quedarse con la plaza principal de Sinaloa, que es Culiacán", refirió.

Y es que, de acuerdo con Montenegro, controlar Culiacán significaría uno de los aspectos fundamentales de la guerra entre estas facciones, ya que, además de ser el centro de las operaciones de trasiego de drogas, también lo es para el "lavado" de dinero y otros delitos.

"Entonces, creo que es un claro mensaje de La Mayiza que no se van a dejar, que van a seguir combatiendo a Los Chapitos a costa de lo que sea, no hay no hay límites para estas organizaciones; que quieren quedarse con no solamente Culiacán, sino Mazatlán y bueno algunas zonas ya más cercanas a otros estados vecinos, que pueden ser desde Jalisco hasta Nayarit", puntualizó.