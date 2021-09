Despiden a funcionario de IMSS por una publicación de su esposa

Luego de que la influencer Elvia Martí , esposa del médico encargado del Programa IMSS -Bienestar en Chiapas , Iván Tornell Castillo , subiera a sus redes sociales un video en que aparece a bordo de un helicóptero perteneciente al estado, utilizado para trasladar vacunas covid a las comunidades más recónditas, las críticas en su contra no han parado y el funcionario fue removido de su cargo.

La mujer, quien se describe en sus redes como activista, empresaria y tanatóloga, publicó en sus cuentas varias imágenes a bordo de la eaeronave, ya que su esposo era también el encargado del traslado del biológico y aprovechó la oportunidad para invitarla a la entrega del reactivo y de paso dar un tour por el Cañón del Sumidero.

"Tonta si no aprovecho estar aquí y no me tomo fotos y videos", escribió en Instagram.

La también modelo, continuamente sube información a sus redes explicando su trabajo en la entrega de vacunas y exhorta a la población a aplicarse el biológico.

"Hace varios meses dedico gran parte de mi tiempo a repartir vacunas a los lugares más alejados de nuestro hermoso Chiapas. Hace unas semanas tomé estas imágenes, donde llegó un cargamento de más de 300 mil vacunas contra Covid-19. Me siento llena de orgullo al poder dedicar mi tiempo, mi amor y mis ganas, además de todo mi empeño de ayudar. Saber que si el día de mañana superamos la pandemia, aporté mi granito de arena", publicó.

Elvia Martí también ha participado como portavoz del IMSS Chiapas al utilizar sus redes y mediante un video oficial invitar a la ciudadanía para que acuda a vacunarse.

Por su parte, Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil en Chiapas, declaro que sentía un "fuerte extrañamiento" que trabajadores de IMSS se aprovecharan de ir a bordo del vehículo oficial para tomarse fotos recreativas y difundirlas en sus redes sociales.

Refrendó que la entrega de la vacuna a las comunidades de difícil acceso no se debe interrumpir ni afectar por la irresponsabilidad de servidores públicos.