Desaparición del INAI pone en riesgo alrededor de 15 mil millones de archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia

La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) representaría la eliminación de alrededor de 15 mil millones de archivos que se encuentran en su plataforma.

Norma Julieta del Río Venegas, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), expresó su preocupación sobre el futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ante la posible desaparición de este organismo autónomo.

FUTURO INCIERTO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Del Río Venegas advirtió que los 15 mil millones de archivos almacenados en la PNT están en riesgo, ya que la reforma propuesta para eliminar los organismos autónomos, incluido el INAI, no menciona nada sobre el futuro de esta plataforma clave.

Durante la inauguración del Foro Buenas Prácticas Digitales del Sistema Nacional de Transparencia en Jalisco, la comisionada subrayó que la PNT es una herramienta tecnológica vital para el acceso a la información pública en México y para la protección de datos personales de los ciudadanos:

"No puede ni debe pasar al Ejecutivo", dijo Del Río Venegas, subrayando que el INAI luchará por protegerla.

Además, destacó que no puede ser controlada por el Poder Ejecutivo, ya que contiene información sensible de estados, municipios, universidades y sindicatos, que no le pertenece exclusivamente al gobierno federal.

Según especialistas, los 15 mil millones de registros almacenados en la PNT equivalen a 40 veces la cantidad de información resguardada en el Archivo General de la Nación, lo que resalta la magnitud e importancia de esta base de datos.

SHEINBAUM ASEGURA DESAPARICIÓN DEL INAI

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina de este miércoles, confirmó que el INAI desaparecería, aunque la reforma constitucional que lo contempla aún no ha sido aprobada por el Congreso.

La mandataria anunció que las funciones del INAI serían absorbidas por una nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, justificando la medida como una reducción de costos y una reorganización del gobierno.

DERECHOS HUMANOS

La oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos instó a los diputados mexicanos para que reconsideren la decisión de eliminar los organismos autónomos.

Este organismo señaló que la eliminación del INAI es preocupante en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales, siendo factores que juegan un papel fundamental en el fomento de una democracia saludable y robusta en México.