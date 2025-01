Denuncian intentos de fraude con vacantes en el Inbal a cambio de dinero

Úrsula Camba, doctora en Historia por El Colegio de México, narró que a través de una llamada telefónica una persona le ofreció un puesto en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) a cambio de pagar una cantidad.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) narró que mediante audios una persona intentó estafarla a nombre del Instituto.

"Me llamaron de la subdirección del Museo del Palacio de Bellas Artes para ofrecerme un puestazo (...) Los expertos me dicen que mejor no lo cuente, que es peligroso, pero yo creo que hay que alertar".

En distintos audios, detalló que el lunes 13 de enero a través de una llamada telefónica, una persona que se identificó como Haydeé Boetto, subdirectora del Inbal y le propuso estar al frente de la Red de Museos.

Luego de que el estafador le diera detalles e información que hacían creíble la oferta, la persona le dijo que era una plaza sindicalizada y que les descontarían el 30 por ciento de su salario.

Para ello, la historiadora debía depositar, en calidad de urgente, nueve mil 800 pesos como cuota; también se refirió a las cuentas bancarias en plural, pero aconsejada por una amiga le persuadieron de que estaba ante una estafa.

INBAL EMITE BOLETÍN

A raíz del impacto que tuvo el post de la historiadora, a través de un boletín, el Inbal se refirió a la difusión en medios y redes sociales de testimonios de personas que "han sido contactadas vía telefónica por individuos que, de manera fraudulenta, se identifican como funcionarios del Instituto para realizar supuestos ofrecimientos laborales", reiteró las acciones emprendidas para prevenir y alertar a la población respecto a este tipo de delitos.

Indicó que desde el 20 de diciembre de 2020, "ha mantenido comunicación constante en sus redes sociales para alertar sobre estos intentos de estafa, publicando mensajes de manera periódica para advertir y prevenir posibles engaños. En este contexto, el día de ayer se reforzó dicha labor con la publicación de un nuevo aviso, reiterando el compromiso del Instituto con la seguridad y la prevención del delito".

Asimismo, subraya que los funcionarios del Instituto nunca solicitan pago de cuotas o han ofrecido empleo vía telefónica o por mensajes.