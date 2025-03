Decomisos han reducido el fentanilo en la frontera México-EU, confirma Sheinbaum

La mandataria presentó una gráfica basada en datos del CBP que muestra una disminución del 49.94 por ciento en los kilogramos asegurados del opioide

Por: Marcela Islas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este lunes que la cantidad de fentanilo decomisado en la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido de manera gradual desde el inicio de su administración.

Durante la conferencia matutina de este lunes 3 de marzo, la mandataria presentó una gráfica basada en datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), que muestra una reducción del 49.94 por ciento en los kilogramos asegurados del opioide por autoridades estadounidenses en los primeros cuatro meses de su gobierno.

BAJA LA CANTIDAD DE FENTANILO EN LA FRONTERA

De acuerdo con los reportes de la CBP, en octubre de 2024 se incautaron 899 kilogramos de fentanilo en la frontera con México. En noviembre, la cifra descendió a 591 kg, en diciembre se reportaron 516 kg y para enero de 2025, el cuarto mes de la administración de Sheinbaum, la cantidad decomisada fue de 450 kg.

El material gráfico fue entregado a la presidenta el pasado 27 de febrero por el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco. Sheinbaum destacó la tendencia a la baja en los decomisos como un indicador del trabajo efectivo de su gobierno en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

SHEINBAUM DESTACA REDUCCIÓN EN INCAUTACIONES DE FENTANILO

"Hay un decremento. Del otro lado [Estados Unidos] se revisa y lo incautan cuando llega allá. Hay una reducción de las incautaciones de fentanilo desde octubre que llegamos del 49.94%, o sea, están incautando la mitad de lo que incautaron en octubre. Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien", declaró Sheinbaum.

La presidenta atribuyó esta disminución al aumento de incautaciones dentro del territorio mexicano, lo que estaría evitando que el opioide llegue a la frontera con Estados Unidos. "Esto quiere decir que estamos incautando en México, evitando que pase del otro lado", afirmó.

En el marco de la relación bilateral con Estados Unidos, Sheinbaum también se refirió a la disminución en el flujo migratorio hacia la frontera norte. Explicó que se han implementado labores de acompañamiento, apoyo y persuasión para que las personas migrantes busquen vías seguras para su desplazamiento.

Ante las críticas sobre una supuesta falta de colaboración de su gobierno con Estados Unidos en materia de seguridad, Sheinbaum rechazó los señalamientos. "Argumentos de que no hay colaboración, pues no. Lo que algún día dijeron que los cárteles dominan el territorio e incluso hay colusión con el gobierno, es evidente que no", puntualizó.

Finalmente, al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el presidente Donald Trump imponga nuevas medidas arancelarias o políticas restrictivas contra México, Sheinbaum aseguró que su gobierno responderá en consecuencia. "Si aún con todo eso el presidente Trump toma una decisión, pues nosotros también tomaremos nuestras decisiones", concluyó.