¿Debes poner ropa a perros y gatos en época de frío? Esto dice experta

Con la llegada de la temporada de frío, cuidar a nuestras mascotas se vuelve esencial, ya que las bajas temperaturas pueden afectar su salud. Según Ylenia Márquez, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, los animales experimentan estrés metabólico con el frío, que puede desencadenar enfermedades, especialmente en mascotas con problemas de salud preexistentes.

Aunque algunos dueños optan por ponerles ropa, ¿es realmente necesario y cómo debe ser?

¿ROPA PARA MASCOTAS EN INVIERNO?

Márquez enfatiza que el pelaje de perros y gatos actúa como una barrera natural contra el frío. Sin embargo, en el caso de animales sin pelo, como los xoloitzcuintles, o de pelaje corto, como algunos lebreles, la ropa puede ser beneficiosa. Sin embargo, no cualquier prenda es adecuada. La ropa debe estar diseñada para proteger, no solo para adornar.

"Es fundamental revisar que la ropa no les cause molestias", explica Márquez. Debemos asegurarnos de que las prendas no tengan elementos sueltos, como botones, ya que podrían ingerirlos y lastimarse. Además, es crucial verificar que no causen rozaduras en áreas sensibles como axilas y cuello. La recomendación es optar por prendas sencillas y sin elementos decorativos que puedan representar un peligro.

CONSEJOS PARA UNA EFECTIVA PROTECCIÓN

Para proteger a las mascotas del frío, no es suficiente solo vestirlas; es igualmente importante crear un entorno cálido en casa. Según Márquez, tener una cama limpia y abrigadora en interiores es esencial, especialmente para animales geriátricos o cachorros, quienes tienen menos capacidad de retener calor corporal.

Estas medidas preventivas son particularmente necesarias para gatos, quienes suelen buscar lugares cálidos, a veces peligrosos como motores de autos, lo que representa un riesgo.

OTROS CUIDADOS INTEGRALES

El uso de ropa en mascotas debe ser complementado con un buen mantenimiento del pelaje. Un abrigo sano y limpio proporciona una protección extra en épocas frías. Márquez recuerda que "la mayoría de nuestras mascotas ya traen su ropa integrada", y que solo en casos específicos será necesario añadir una capa extra.

La clave para proteger a perros y gatos del frío está en un equilibrio entre el uso adecuado de la ropa y la creación de un ambiente seguro y cálido en casa.