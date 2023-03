¿Debes pensión alimentaria? estas serán las sanciones a morosos

El dictamen avalado por los senadores en una reforma a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, hará públicos los nombres de los deudores y les impedirá realizar el trámite de pasaporte, credencial de elector y licencia de conducir; asimismo, no podrán salir del país, ni realizar trámites ante notario, como la compra-venta de inmuebles.

Los deudores no podrán participar como candidatos a cargos de elección popular, ni podrán participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal.

En las solicitudes de matrimonio, la persona encargada como oficial del Registro Civil deberá hacer del conocimiento de los contrayentes si alguno se encuentra en ese registro de deudores, la situación que guarda respecto a sus obligaciones.

Esta medida se aplicará a partir de los 90 días de adeudo de la pensión alimenticia.

Con esta ley se garantizarán los derechos de los menores en materia de pensión alimenticia, cubriendo los ámbitos de salud, educación, recreación y formación,

En México, un 70 por ciento de las madres solteras no recibe un pago de pensión alimentaria para sus hijos, ya sea porque el padre no tiene un compromiso legal o porque no cumple con él.