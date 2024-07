"Deben de serenarse": AMLO justifica difusión de información sobre financiamiento a Latinus

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, defendió este lunes 8 de julio en su mañanera la difusión de los pagos a periodistas y colaboradores de la plataforma Latinus, a propósito de la denuncia contra ese medio de información sobre presunto desvío de recursos públicos.

AMLO acusó que quienes le critican por haber exhibido los pagos a los periodistas, entre ellos Carlos Loret de Mola, y a la empresa de Víctor Trujillo, conocido por su personaje de Brozo, están muy enojados y les recomendó serenarse.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

López Obrador argumentó que si Latinus ha publicado trabajos de investigación en lo que denuncia presuntos actos de corrupción de su gobierno, él también tiene derecho a defenderse y a publicar información si está totalmente confirmada.

"Es que están enojados, deben de serenarse, ¿cómo no vamos a informar si es dinero público y además de una cuenta del extranjero", expresó AMLO.

"Si ellos constantemente están denunciando supuestos actos e corrupción en contra nuestra y están a favor de la transparencia, por qué les molesta, el que nada debe nada teme. Y eso es lo que opino, y además que tienen derecho a expresarse.

"Nosotros no somos autoritarios, afirmó el presidente, nada más que ya basta de hipocresías, porque ese es de las características de los conservadores, son muy hipócritas, muy corruptos y muy autoritarios, y lo puedo probar científicamente. Es histórico", dijo el presidente.

PURIFICAR LA VIDA PÚBLICA

AMLO mencionó que "precisamente por esa hipocresía solo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, es una especia de enajenación".

El mandatario federal señaló que por eso lo mejor es no engancharse, no enojarse y no caer en ninguna provocación.

"Y hacer nuestro trabajo, sin odios ni rencores. Nada más que sí necesitamos limpiar, purificar la vida pública, y no vamos a hablar en abstracto, como ellos", añadió López obrador, quien reiteró su pedido de pruebas ante los hashtag #Narcopresidente.

"Si nosotros decimos: Latinus tiene recursos públicos y de ahí se le paga a periodistas conservadores que están en contra de la transformación del país y lo probamos, cuál es el delito", sostuvo AMLO.