De vuelta a casa: hallan sin vida a hija de lideresa de colectivo de búsqueda de desaparecidos

Después de permanecer cuatro años en calidad de desaparecida y por el quien su madre fundó un colectivo de búsqueda de desaparecidos, el cuerpo de Fernanda Mariner Flores Patrón, de 17 años de edad, fue localizado.

De acuerdo con la información, sus restos estuvieron todo ese tiempo en manos de las autoridades, ya que estaba en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Cancún.

María Dolores Patrón Pat, madre de la joven y fundadora y presidenta de Madres Buscadoras de Quintana Roo, expuso que los restos de la adolescente permanecieron en esa instancia como no identificados.

El Semefo se localiza a 600 metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde la madre de la joven se manifestó numerosas ocasiones mientras exigía su aparición.

"Hoy puedo decir que pude traer a mi hija de regreso a casa, no en las condiciones que yo quería, que esperaba, pero ya está en casa, ya va a tener un lugar donde descansar tranquilamente. No es fácil para mí, porque no esperaba que fuera en esas condiciones. Francisca estuvo cuatro años y medio en el Semefo, cuatro años y medio buscándola por todos lados y mi hija estaba en el Semefo".

Por otra parte, la familia de la chica desaparecida señaló que en distintas ocasiones señalaron que Francisca Mainer tenía problemas con Ángel Conrado Salas, su pareja y a quien responsabilizaron de su desaparición, delito por el que fue sentenciado a 50 años de cárcel; además, es la primera persona en Quintana Roo en recibir la máxima sentencia.

DESAPARICIÓN DE FRANCISCA MARINER

De acuerdo con la información, Francisca Mariner Flores Patrón desapareció en junio de 2020 en Cancún; el 4 de octubre de 2024, su pareja sentimental fue condenado.

Sin embargo, no se sabía nada del cuerpo de la joven, pues según el feminicida, tras el crimen se deshizo del cadáver en la selva, búsqueda que terminó este 23 de diciembre.

Finalmente, luego de saber que el cadáver de Francisca Mariner estaba en el Semefo, su madre, María Dolores Patrón Pat, agradeció a la sociedad en sus búsquedas y manifestaciones, pues por fin llevaría a su hija de regreso a casa.

"Le doy las gracias a la ciudadanía, a mis amigos y a quienes me conocen. Gracias por ser empáticos, por entender la angustia de las madres que salen a buscar a sus hijos", dijo.

También envió un mensaje dirigido a las personas que se disgustaron con sus acciones: "Los invito a que cuando vean otro plantón, otro cierre de cualquier madre que busque a su hijo, no sean duros con ellos, porque hoy somos nosotros y mañana pueden ser ustedes los que estén en nuestros zapatos. Hoy les informó que Francisca tuvo cristiana sepultura, que está de regreso a su casa".