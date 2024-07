¿De cuánto es la multa por llevar pasajeros de más en tu auto? Esto sabemos

Llevar más pasajeros de los permitidos en un vehículo particular puede resultar en sanciones severas, no solo económicas sino también en términos de seguridad vial. Según el Reglamento de Tránsito local, cada automóvil tiene un límite de ocupantes determinado por el número de cinturones de seguridad disponibles, los cuales determinan la capacidad máxima de pasajeros. Esto significa que no se pueden transportar personas sin cinturón ni permitir que ocupen espacios no destinados para ello, como la cajuela, sin importar la brevedad del trayecto. Incluso si tu automóvil no cuenta con seguro, puedes ser acreedor a una multa.

Esta medida se implementa para asegurar la seguridad de los ocupantes y la integridad de los vehículos, imponiendo multas ante quienes la infringen.

Transportar personas sin cinturón o permitir que ocupen espacios no designados, como la cajuela, constituye una violación grave que puede resultar en multas considerables.

LAS NORMATIVAS QUE RIGEN EL TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

La multa por infringir esta norma puede variar significativamente. Actualmente, según el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), las sanciones en la Ciudad de México varían entre 5 y 10 UMAs vigentes. Con la UMA fijada en $108.57 pesos para este año, las multas podrían ascender desde $542.85 hasta $1085.7 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y las circunstancias específicas del caso.

El artículo 38 del Reglamento de Tránsito de la CDMX también menciona otros comportamientos que pueden resultar en multas, como llevar objetos que obstruyan la visibilidad, cargas que impidan tener ambas manos en el volante, o manipular el teléfono celular mientras se conduce.

CONSECUENCIAS DEL EXCESO DE PASAJEROS

Además de las consecuencias legales y económicas, transportar más pasajeros de lo permitido puede tener serias implicaciones para la seguridad y la mecánica del vehículo:

Sobrecarga del motor: El exceso de peso puede forzar el motor, aumentando su desgaste y potencialmente dañándolo de forma permanente.

Problemas en los frenos: La sobrecarga afecta directamente la capacidad de frenado del vehículo, incrementando el riesgo de accidentes si el conductor no puede detenerse adecuadamente.

Daños a la suspensión: La carga adicional puede comprometer la integridad de la suspensión, especialmente al enfrentar baches o topes altos en la vía.

Estas consecuencias señalan la importancia de respetar las normativas de seguridad vial y las capacidades de carga de cada vehículo, no solo por el cumplimiento de la ley, sino por la seguridad de todos los ocupantes y el estado óptimo del automóvil.