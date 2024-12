¿De cuánto es la multa en Tamaulipas por circular sin placas?

Aunque cada estado tiene su propio reglamento de tránsito, es lógico que circular sin placas sea algo castigado por las autoridades viales, por lo que es importante siempre portarlas para no pagar multas. En Tamaulipas, el no portar las placas nos hace acreedor a una infracción. Para que no te sorprendan, te revelaremos cuánto hay que pagar al no cumplir las indicaciones.

¿CUÁLES SON LOS CASTIGOS QUE LAS AUTORIDADES PUEDEN PONER?

Cada estado de la república cuenta con su propio Reglamento de Tránsito, el cual no tiene mucha diferencia entre ellos, aunque es importante conocer los artículos que tiene para prevenir alguna llamada de atención por parte de las autoridades.

En el Reglamento de Tránsito del Estado de Tamaulipas, se observa que dentro de las sanciones que aplican a los infractores se encuentran los siguientes:

Amonestación. Multa económica. Suspensión de licencia, ya sea por un lapso de tiempo determinado o indefinido. Trabajo o servicios a la comunidad.

Resaltando que para garantizar el pago de la infracción, las autoridades viales del estado solamente tienen la capacidad de retener la tarjeta de circulación, no pueden quitarte otro tipo de documento.

¿CUÁNTO SE PAGA DE MULTA POR NO TRAER PLACAS?

Las placas son un elemento necesario para identificar el coche y el dueño de él, por lo que circular sin placas se corre el riesgo de ser castigado por las autoridades. El mismo documento, señala que el no portar las placas nos hace acreedor a una multa de 3 días de salario mínimo, por lo que sería un aproximado de 746.79 pesos mexicanos.

En caso de no tener puestos correctamente las placas o llevar una placa que tenga accesorios que obstruyan su visibilidad, la multa es de 2 días de salario mínimo, así lo resalta el Reglamento de Tamaulipas.

Por lo que se observa en dichas multas por circular sin placas, es aplicable a carros y motocicletas, por lo que debemos tenerlo en cuenta al momento de emplear nuestro vehículo. Evita problemas con las autoridades de Tamaulipas y sigue las indicaciones.