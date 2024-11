¿De cuánto es la multa en Sinaloa por circular sin licencia de conducir vigente?

La licencia de conducir vigente es un documento oficial para todos los conductores, con el que las autoridades podrán corroborar que tienen conocimientos básicos sobre el manejo del vehículo, además de ser un tipo de identificación que la policía vial podrá solicitar en su debido tiempo.

Aunque no lo parezca, llevar una licencia de conducir que ya no sea vigente, nos puede generar problemas con las autoridades, haciendo que seamos acreedores a una multa económica. Para que no te sorprendan, te diremos de cuánto es la multa en Sinaloa.

¿CUÁL ES LA MULTA POR TRAER LA LICENCIA VENCIDA?

Al momento de manejar un vehículo, llevar una licencia de conducir VIGENTE con nosotros es algo indispensable, es un documento que las autoridades viales pueden solicitar al momento de una inspección.

En caso de no contar con dicho documento, el Tabulador de Infracciones y Sanciones en Materia de Vialidad y Tránsito del Municipio de Culiacán (Sinaloa), menciona que conducir un vehículo automotor sin una licencia o que no se encuentre vigente se aplicará de 6 a 13 UMA (Unidad de Medida y Actualización).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), menciona que en el 2024 un UMA equivale a 108.57 pesos, entonces estaríamos pagando una multa en Sinaloa de $651.42 a $1,411.41. La infracción a pagar dependerá de la situación y gravedad, análisis que pondrán las autoridades viales.

¿DÓNDE PUEDO VER MIS INFRACCIONES?

Es importante que estemos al tanto de las infracciones que tenga nuestro coche, de esta manera haremos el respectivo pago a tiempo, evitando que el monto se acumule y sea mayor. Para ello hay que seguir algunas indicaciones:

Ingresa al portal oficial del ayuntamiento al que habites. Accede a la sección de Multas de Tránsito. Coloca el Folio de la multa. En caso de querer información más personal, acude directamente al ayuntamiento o solicita el apoyo de atención al cliente por su teléfono.

Para evitar esté tipo de situaciones complejas y cansados, de preferencia cumple con todas las normas y leyes viales, así evitarás tener algún problema con la ley. Mantente informado y realiza el respectivo pago de la multa.

Fuente: Pixabay

Ahora que ya sabes la información anterior, no te olvidarás de hacer la renovación de la licencia de conducir en los módulos correspondientes, recuerda hacer el trámite lo antes posible para evitar alguna multa en Sinaloa. Recordemos que el pago de la infracción, dependerá de cada estado del país.