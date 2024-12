¿De compras navideñas? Profeco recomienda cuidado con estos juguetes, que reportan anomalías

Navidad es el día más esperado por los niños, quienes ven en los regalos la oportunidad de renovarse o compartir con otros lo que les "amaneció", un gasto que los padres suelen realizar; por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta por juguetes que presentan mala calidad.

Así, el laboratorio de calidad realizó estudios a 40 modelos de 25 marcas de juguetes, a los que les aplicó 680 pruebas, a fin de verificar si cumplían con los estándares y con lo que decían en los empaques.

Los resultaron fueron sorprendentes, pues de acuerdo con los resultados, se detectaron irregularidades en algunos juguetes, entre los cuales se menciona caída de la pintura, problemas con el pelo de las muñecas y rebabas, entre otros.

Los juguetes a los que se les desprendió la pintura están: Súper Mario Movie Toad, Spin Master Gabby´s Dollhouse, Baby Alive Bebé Dulce Bailarina y Playmobil Cuidadora con Animales.

También se encontraron rebabas en piezas como Adventure Force Vehículo de Rescate, Polly Pocket Limusina de Lujo, Red Box Take Apart Racer with Power Drill, y entre otros varios más, incluidos de las marcas Hasbro Gaming y Spin Master.

Respecto a los problemas con el cabello de las muñecas, Profeco señaló que en tres de las cuatro pruebas realizadas hubo problemas, pues este se desprendió.

Entre los modelos están Mattel Barbie Puppy Party GXV75, Rainbow World Muñeca con Accesorios y Spin Master Gabby´s Dollhouse.

A fin de que la compra que las personas realicen sea de verdadera calidad, la Profeco recomendó cautela a la hora de escoger juguetes para los niños; además, pidió que consideren edad, habilidades y lo que al niño le gusta.

También leer con detenimiento instructivos y advertencias de uso, además de, antes de realizar la compra, revisar la garantía.