  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 28 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

De basura a energía: investigadores desarrollan proceso de fermentación sostenible

El innovador método, probado entre Saltillo y Guadalajara, utiliza fermentación oscura de altos sólidos con mínima adición de agua

Oct. 28, 2025
El estudio se enfocó en la fermentación oscura de altos sólidos, una tecnología bioquímica capaz de estabilizar y tratar residuos orgánicos.
El estudio se enfocó en la fermentación oscura de altos sólidos, una tecnología bioquímica capaz de estabilizar y tratar residuos orgánicos.

Investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, han desarrollado un proceso prometedor para abordar la crisis de energía y la gestión integral de residuos sólidos urbanos. El equipo logró producir biohidrógeno a partir de la codigestión de la fracción orgánica de residuos sólidos con lodos residuales.

El estudio se enfocó en la fermentación oscura de altos sólidos, una tecnología bioquímica capaz de estabilizar y tratar residuos orgánicos.

UNA SOLUCIÓN ANTE CRISIS ENERGÉTICA

Esta investigación responde a la necesidad global de reemplazar los combustibles fósiles y, a su vez, gestionar los más de 930 millones de toneladas de residuos orgánicos que saturan los vertederos y rellenos sanitarios anualmente en el mundo; cantidad que se estima que continúe aumentando en los próximos años.

La metodología es notable porque utilizó una alta concentración de sustratos sólidos, con un 24.5 % de sólidos totales. Este enfoque replicó un escenario realista para digestores a gran escala, y lo hizo "sin requerir adición extra de grandes volúmenes de agua o pretratamientos complejos para el sustrato e inóculo".

PAPEL DEL INÓCULO Y SU PRETRATAMIENTO

Otro resultado clave fue el pretratamiento del inóculo, obtenido de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales donde se encuentran los microorganismos, los cuales se añaden para comenzar la fermentación.

Se demostró que la simple aireación de los lodos fue eficiente, ya que cumplió el doble propósito de alcanzar el contenido de humedad óptimo para cumplir las condiciones de operación con altos sólidos y, a su vez, de "inhibir la actividad de arqueas metanogénicas".

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
Ley Trasciende: ¿podría legalizarse la eutanasia en México?
Nacional / México

Ley Trasciende: ¿podría legalizarse la eutanasia en México?

Octubre 28, 2025

Se busca modificar el Artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud para garantizar el derecho a una muerte digna

¿Cuándo será la audiencia que defina la deportación de Víctor Manuel Álvarez Puga a México?
Nacional / México

¿Cuándo será la audiencia que defina la deportación de Víctor Manuel Álvarez Puga a México?

Octubre 28, 2025

El empresario permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de EU mientras se define su posible deportación

Ataques con drones generan pánico en Badiraguato, confirma el gobernador Rocha Moya
Nacional / México

Ataques con drones generan pánico en Badiraguato, confirma el gobernador Rocha Moya

Octubre 28, 2025

El mandatario estatal reconoció que su uso se ha vuelto cada vez más frecuente por el crimen organizado y dijo que los aparatos fueron asegurados