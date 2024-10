Cuidado al escanear códigos QR; podrían robar tus datos bancarios

El uso de códigos QR se popularizó rápidamente durante la pandemia de Covid-19, cuando muchas industrias, como restaurantes y aeropuertos, comenzaron a utilizar esta tecnología para minimizar el contacto físico.

Sin embargo, esta conveniencia ha abierto la puerta a una nueva modalidad de fraude llamada quishing, que consiste en la falsificación de códigos QR para redirigir a los usuarios a páginas web fraudulentas. Desde ahí, los ciberdelincuentes pueden robar información personal, incluidos datos bancarios.

De acuerdo con un artículo de Expansión que cita a Iskander Sánchez-Rola, director de Innovación de Norton, el uso de quishing ha crecido notablemente en los últimos años. En 2021, este tipo de ataque representaba solo el 0.8 por ciento de los fraudes, pero en 2024 ya alcanza el 10.8 por ciento. Esto se debe a que cada vez más usuarios confían en los códigos QR para realizar pagos o acceder a servicios, pero no siempre son conscientes de los riesgos asociados.

