¿Cuántos huevos puedo comer a la semana? Esto sugiere la OMS

Al menos, en México el huevo es uno de los productos de origen animal más consumidos, ya que forma parte de la canasta básica de los alimentos. Inclusive, en una publicación del 11 de octubre de 2019, el portal del Gobierno de México en su apartado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo, indicó que el territorio mexicano ocupaba el cuarto lugar como productor mundial con mas de 2.77 millones de toneladas anuales.

Asimismo, también se mostró la cifra de consumo anual per cápita, la cual asciende a 22 kilos. Ante estos datos, no se causa sorpresa, puesto que es un alimento que no puede faltar por las mañanas para preparar el desayuno. La practicidad, los beneficios y los nutrientes de este producto, lo hacen necesario en la dieta de millones de mexicanos. Sin embargo, se dice que todo en exceso hace daño, será ¿qué ocurre lo mismo con el huevo?

Este producto no puede faltar en el desayuno de millones de mexicanos. Foto Pixabay / Rita E

¿QUÉ DICE LA OMS DEL CONSUMO DEL HUEVO?

Se dice que el huevo es uno de los alimentos más completos, ya que estos brindan proteínas ideales para el organismo humano. No obstante, también han existido mitos sobre que su consumo excesivo, podría perjudicar los niveles de colesterol. Es por ello, que vale la pena averiguar lo que dicen los especialistas.

Ante lo ya mencionado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), aconseja sobre la cantidad semanal de ingesta de huevo. Es importante mencionar, que las porciones aportarán grandes beneficios, como el aporte de vitaminas y minerales. Pero, es importante poner atención, porque el consumo varía dependiendo la salud de cada persona.

La OMS recomienda en las personas que gozan de una buena salud, el consumo de siete huevos a la semana, básicamente se habla de uno por día. Hacerlo de esta forma evitará que nos niveles de colesterol malo en la sangre, provoquen alguna afección al organismo. Pero, en el caso de personas con colesterina que sobre pasen los límites normales, la porción disminuye, y será de tres a cuatro de este producto de origen animal.

Si bien, el huevo es uno de los productos más saludables, vale la pena seguir las indicaciones de los expertos, puesto que un consumo excesivo puede tener consecuencias negativas para el cuerpo humano.