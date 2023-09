¿Cuánto es lo máximo que puedes retirar de un cajero automático Banamex?

Aquellos usuarios que cuentan con una tarjeta de crédito o débito tienen facilidades para realizar pagos en distintas sucursales al comprar un producto; sin embargo, cuando requieren de dinero en efectivo, es necesario acudir a un cajero automático para hacer retiro por el monto necesario.

A pesar de que los cajeros automáticos cuentan con suficiente dinero para que distintas personas acudan a retirar dinero en efectivo, cada banco tiene un monto límite.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

· Verifique cómo son los cajeros de su banco. Si bien no todos son iguales quizá tengan características muy similares, por ejemplo, algunos usan pantallas táctiles y otros no.

· Cuando llegue al cajero verifiqué que la ranura donde insertas tu tarjeta no tenga objetos que le parezcan sospechosos. Haga lo mismo si lo percibe donde sale el dinero. En dado caso mejor no lo use y repórtelo.

· Evite la ayuda de personas que no conozca al momento de hacer operaciones.

· Cuando digite su número de identificación (NIP) trate de ocultarlo, puede haber personas a su alrededor que estén atentas y lo memoricen.

· Vaya a cajeros concurridos, como los de plazas comerciales y calles transitadas, de esta manera reduce la posibilidad de ser asaltado, si es de noche y no es urgente, puede esperar para hacer retiros o pagos al día siguiente.

LÍMITE DE RETIRO EN BANAMEX

Las tarjetas de débito Banamex tienen un monto máximo de retiro por nueve mil pesos en una sola operación. En el caso de las tarjetas de crédito de este banco permiten retirar hasta seis mil pesos.

Los cajeros de Banamex también permiten pagar los siguientes servicios:

Cablevisión.

CFE.

Liverpool.

Nextel.

Palacio de Hierro.

Sky.

Telcel.

Telmex.

Ahora bien ya que conoce esos datos es importante seguir las medidas de seguridad al momento de ir a un cajero automático.