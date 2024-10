¿Cuánto cuesta obtener la cédula profesional en línea? Conoce la importancia de este documento

En México, contar con la cédula profesional es fundamental para ejercer legalmente cualquier carrera, ya sea técnica, licenciatura, maestría o doctorado. Este documento, emitido por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) , no solo valida los estudios realizados, sino que también es un requisito indispensable para trabajar en el país.

La buena noticia es que, desde 2018, este trámite se puede hacer completamente en línea, lo que lo hace mucho más rápido y accesible.

¿QUÉ ES LA CÉDULA Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La cédula profesional es un documento que permite a los profesionistas ejercer su carrera de manera legal en cualquier parte de la República Mexicana. No solo certifica que has concluido tus estudios, sino que también te habilita para desempeñarte en tu área de formación. Sin ella, incluso si has completado tu educación, no podrías trabajar formalmente en tu campo.

PASOS PARA OBTENER LA CÉDULA PROFESIONAL EN LÍNEA

Tramitar la cédula profesional a través de internet es un proceso sencillo que puedes realizar desde la comodidad de tu hogar en menos de 30 minutos. Solo necesitas tener a mano algunos documentos esenciales y seguir los pasos indicados en el portal oficial.

Documentos necesarios:

e.firma (Certificado .cer y Clave privada .key)

CURP

RFC

Tarjeta de débito o crédito

Instrucciones para el trámite:

Ingresa al portal de la SEP para la expedición de cédulas profesionales.

Haz clic en "Tramita tu Cédula Profesional o duplicado en línea".

Introduce tu CURP y completa tus datos personales.

Confirma la veracidad de la información proporcionada.

Sube los archivos de tu e.firma y valida los datos.

Realiza el pago correspondiente, según tu nivel de estudios:





Nivel Técnico : 509 pesos

: 509 pesos Licenciatura y Técnico Superior: mil 696 pesos

Una vez completados estos pasos, recibirás tu cédula profesional en un plazo de menos de 24 horas, con la ventaja de haber realizado todo desde tu casa.





La posibilidad de tramitarla en línea elimina la necesidad de largas esperas y desplazamientos, permitiendo que cualquier persona obtenga este importante documento de manera ágil y eficiente.