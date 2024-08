"Cuánta alegría me causó lo de Marco Verde": AMLO celebra victoria del mexicano en París 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó su alegría por el desempeño del mexicano Marco Verde, quien avanzó a la final en la disciplina de boxeo de los Juegos Olímpicos París 2024 y con ello se metió a la final del boxeo olímpico.

"Cuánta alegría me causó lo de Marco Verde, que ayer ganó la pelea y el viernes va por el oro... y Marco vamos a estar todos pendientes, muy pendientes, es la no violencia, pero en el caso del boxeo está permitido porque trae careta", señaló el mandatario.

López Obrador resaltó que Marco Verde es un atleta "echado para adelante" y representa la determinación de triunfo de México, después de que el mexicano derrotara a su oponente británico en las semifinales.





"Estaba pendiente y me dio mucho gusto, porque ya está asegurada la plata, ya echó para delante y está asegurando la oportunidad de plata para México", enfatizó.

López Obrador celebró que Marco Verde avanzara a la ronda final de boxeo, donde competirá por la medalla de oro. Además, expresó su gusto por el deporte y reveló que lo practica ocasionalmente como parte de su rutina de ejercicio.

"A mí me gusta el box, no hablo del político, pero este me gusta mucho, a veces hago cierto ejercicio, hago box, de vez en cuando, además se suelta uno pegándole al costal", dijo el mandatario.

"El deporte es algo excepcional, es una gran belleza; no solo es deporte, es una cuestión bella, todos los deportes, todo lo que se está viendo en las olimpiadas son cosas excepcionales.

"No, nomás miren los ´conejos´, puro machaca, callo de hacha,chilorio, ¿que más hay en Mazatlán?, dijo el presidente entre risas al subrayar la gastronomía de Sinaloa, de donde es originario el boxeador.

El mandatario concluyó diciendo que estará muy pendiente de la pelea de Marco Verde, en la que disputará el oro, el próximo viernes.