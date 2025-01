¿Cuándo y en qué estados aplica el cambio de horario 2025?

En algunas zonas del territorio nacional se sigue aplicando este ajuste en los relojes, conoce la fecha y lugares donde se hará próximamente

Por: Marcela Islas

Este año 2025, los habitantes de varios municipios de la frontera norte de México deberán adelantar sus relojes una hora, con motivo del inicio del horario estacional, establecido para sincronizar las actividades locales con las zonas horarias de Estados Unidos.

¿POR QUÉ SE UTILIZA EL CAMBIO DE HORARIO EN CIERTAS REGIONES DEL PAÍS?

Este ajuste responde a la Ley de Husos Horarios en México, vigente desde 2022, que eliminó el horario de verano en la mayor parte del país pero mantuvo esta medida en localidades fronterizas para facilitar las dinámicas económicas y comerciales con los estados vecinos del norte.

¿CUÁNDO Y DÓNDE APLICARÁ EL CAMBIO DE HORARIO ESTE 2025?

A partir del próximo 9 de marzo de 2025, los municipios de México que deberán adelantar sus relojes son:

Baja California - Todos los municipios del estado.

- Todos los del estado. Chihuahua - Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

- Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Coahuila - Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

- Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León - Anáhuac.

- Anáhuac. Tamaulipas - Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

El horario estacional estará vigente hasta el 2 de noviembre de 2025, cuando se regresará al horario estándar.

¿DÓNDE NO SE HARÁ CAMBIO DE HORARIO ESTE 2025?

En el resto del país, donde no aplica el horario estacional, el horario se mantendrá constante durante todo el año. Por lo tanto, si no resides en alguna de las áreas mencionadas, no es necesario que modifiques tu reloj.

Este ajuste permite mantener una mejor sincronización con Estados Unidos, favoreciendo el comercio, las inversiones y otras actividades transfronterizas que son esenciales para la economía local.

Es importante recordar que en las regiones anteriormente mencionadas se deberá realizar el cambio de hora el 9 de marzo a las 2:00 a.m. y estar preparado para aprovechar los beneficios de esta medida.