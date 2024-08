¿Cuándo termina la promoción de entrada al Cinépolis a 29 pesos?

Aunque ahora existen las plataformas digitales que te permiten ver cualquier película, el visitar una sala de cine sigue siendo una gran experiencia, ya que te permite ver una el film en una pantalla gigante con el mejor sonido, haciendo que te sientas dentro de la historia junto a los actores.

En las vacaciones de verano, es la mejor temporada para disfrutar de diversos lugares de entretenimiento, y uno de ellos es el cine. Cinépolis está ofreciendo sus entradas a $29, aún estás a tiempo de disfrutar del precio bajo, por eso te explicaremos de qué cine en México se trata y cuando termina la promoción.

¿CUÁNDO TERMINA LA PROMOCIÓN DEL CINE?

En el mes de agosto, los conocidos cines de Cinépolis, dieron a conocer que aplicarían una importante promoción, en la que se bajaba el costo de admisión notablemente, para que todo el público tuviera la oportunidad de disfrutar sus películas favoritas en sus inmensas pantallas.

La entrada para las funciones 2D en las salas tradicionales tendría un costo de $29, mientras que las 2D y 3D en las salas VIP, IMAX, 4DX, SCREENX, Macro XE y Cinépolis Junior tendrá un costo de $69.

La adquisición de dichos boletos podría realizarse en taquillas físicas, aplica todos los días de la semana, pero debe hacerse antes de la 3 de la tarde. Basándonos en la información que nos proporciona el cartel de Cinépolis, se menciona que dicha promoción será válida hasta el 28 de agosto del 2024. ¡Aún estás a tiempo para ir!

Aunque es una gran oferta que no debemos dejar pasar, no es aplicable para cualquier función, a continuación te diremos en qué películas no se podrán hacer válido:

Blackpink World Tour: Born Pink

Caroline 15° Aniversario

Gundam Seed Freedom, la película

Harry Potter y la Piedra Filosofal

Harry Potter y la cámara secreta

Harry Potter y el prisionero de Azkaban

Seventeen Tour Follow

Otra de sus restricciones es que no será aplicable en funciones especiales, preventas, premieres, festivales o en +Que Cine Cinépolis. También se resalta que no se podrá combinar con otra ofertas, ya sea 2x1, precio de estudiantes, días festivos o precio para menores de 12 años, sin importar que sea promociones del Club Cinépolis, de igual manera no será válido.

Las funciones en Cinépolis son variadas, tienes muchas opciones para disfrutar de sus instalaciones. Comienza a planear tu siguiente salida de fin de semana para que vayas a ver tu película favorita, considera las restricciones. ¡Sigue disfrutando de los últimos días de vacaciones!