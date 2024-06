"Cuando entregue la banda a Claudia Sheinbaum me voy a retirar con muchísima satisfacción": AMLO

En la mañanera de este lunes 3 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó que cuando termine su mandato al frente del Ejecutivo Federal se irá "con muchísima satisfacción".

"Yo me siento muy contento, estamos terminando nuestro mandato, me voy a retirar con muchísima satisfacción, voy a poder decir, cuando le entregue la banda a Claudia, misión cumplida y jubilarme y que quede claro que se oiga bien y se escuche lejos, terminando mi mandato me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política", expresó AMLO.

PANORAMA

López Obrador indicó que el domingo 2 de junio se demostró que el pueblo de México es agradecido "porque durante siglos, los conservadores quisieron sembrar la idea de que el pueblo no agradece y no es así. El pueblo es bueno, es noble y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene".

AMLO comentó que ayer felicitó a la virtual ganadora de la Presidencia de la República, resaltando que se convierte en la primera mujer al frente del país, "luego de 200 años de que solo gobernaron México hombres".

"200 años, además, la candidata más votada en la historia de México, la que obtiene más votos de todos los que hemos participado o hemos ocupado el cargo de presidente".

ADMIRACIÓN

El jefe del Ejecutivo recordó que Sheinbaum Pardo es una mujer inteligente, tanto por su sensibilidad como por los grados académicos.

"Es doctora, tiene nivel de doctorado, es una mujer con convicciones que se formó en la lucha estudiantil, en la lucha... es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar porque ya ha ocupado cargos, fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México sobre todo una mujer honesta y eso es importantísimo, es realmente un hecho histórico, estamos viviendo un momento excepcional, glorioso".