"Confieso que estoy muy contento": AMLO señala como un hecho histórico el triunfo de Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su satisfacción ante el desarrollo del proceso electoral que se realizó ayer domingo 2 de junio, y señaló como un hecho histórico que Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México.

El mandatario destacó la participación de los ciudadanos mexicanos, subrayando la importancia de hacer valer las libertades democráticas y reafirmar la vocación democrática del país.

"Confieso que estoy muy contento y estoy muy orgulloso por la actitud de nuestro pueblo, la forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática; realmente es un pueblo ejemplar, ayer se demostró, participaron millones de ciudadanos, cerca de 60 millones", dijo AMLO.

López Obrador describió al pueblo mexicano como un pueblo consciente, politizado y agradecido. Asimismo, destacó que su participación en las elecciones demuestra que el pueblo reconoce y valora las decisiones que afectan el rumbo del país.

"De manera libre decidieron sobre el futuro de nuestro país, me dio muchísimo gusto el comportamiento de la gente, se reafirma de que el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado, de los pueblos más politizados del mundo, muy inteligente, repito, un pueblo ejemplar. Por eso me llena de orgullo ser el presidente de México, y el día de ayer se demostró, también quedó de manifiesto de que el pueblo es agradecido, porque durante siglos los conservadores quisieron sembrar la idea de que el pueblo no agradece, y no es así, el pueblo, es bueno, es noble y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene", destacó.

ES ALGO HISTÓRICO

López Obrador señaló que el triunfo de Claudia Sheinbaum es algo histórico, al ser la primera mujer presidenta de México, asimismo, la más votada de la historia.

"Significa entregar la Presidencia a una mujer luego de 200 años, luego de que solo gobernaron hombres desde la primera república federal. Desde el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, desde entonces hasta el 2024. Además, es la candidata más votada en la historia de México, la que obtiene más votos de todos los que hemos participado, o hemos ocupado el cargo de presidente, es algo histórico", destacó el mandatario.

"Además una mujer inteligente, muy inteligente, tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos, es doctora, tiene nivel de doctorado, es una mujer con convicciones, que se formó en la lucha estudiantil, en la lucha por la democracia en México, es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar, porque ya ha ocupado cargos, fue jefa de Gobierno en la Ciudad de México, entre otros cargos, y sobre todo, una mujer honesta, eso es importantísimo, es realmente un hecho histórico, estamos viviendo un momento excepcional, extraordinario, glorioso, yo me siento muy contento, estamos terminando nuestro mandato, me voy a retirar con muchísima satisfacción", manifestó el presidente de México.