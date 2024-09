¿Cuáles son los libros que todos deberían leer? Según la IA

Te revelamos los libros más importantes y que se recomienda leer en la vida, basándonos en la opinión generada por la inteligencia artificial

Por: Karla Salinas

Los libros son una gran oportunidad para aprender y disfrutar de mundos nuevos, existen muchos géneros literarios a los que podemos ingresar, solamente es cuestión de encontrar el que sea nuestro preferido.

Hay ciertos libros que se consideran básicos, que incluso se recomiendan leer una vez en la vida, debido a su historia o personajes enternecedores. Si deseas leer alguno de ellos, te diremos cuáles deberíamos disfrutar con la opinión de la IA, catalogados como los más relevantes de la historia.

¿QUÉ LIBROS DEBEMOS LEER UNA VEZ EN LA VIDA?

La lectura es un hábito muy recomendado, puesto que podemos enriquecer nuestro vocabulario, se logra una mejor comprensión lectora y viajamos por un mundo diferente, conociendo personajes imaginarios únicos en su clase.

Ahora hay una enorme infinidad de libros a los que podemos sumergirnos, pero hay ejemplares que se recomiendan leer una vez en la vida, debido a su historia y gran impacto en la sociedad. Al preguntarle al ChatGPT, nos menciona que estos son los libros que deberíamos leer:

"Cien años de Soledad", escrito por Gabriel García Márquez, quien fue merecedor del Premio Nobel de Literatura. "1984", publicado en 1949 por el autor George Orwell. "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha", de Miguel de Cervantes. "Orgullo y Prejuicios", de Jane Austen, de 1813. "La sombra del viento", publicado por Carlos Ruiz Zafón.

Algunos ejemplares son los que ya cuentan con diversas adaptaciones al cine, e incluso que cuentan con edición nueva que cada tiempo van mejorando y son más atractivas para el lector.

Estos son solo unos ejemplares que nos proporcione la IA, la realidad es que la lista de libros para leer en tu vida es muy grande, en los cuales se incorporan títulos como "El Alquimista" de Paulo Coelho, "La Divina Comedia" de Dante Alighieri, o "El principito" de Antoine de Saint-Exupéry.

Fuente: Instagram @librosqmencantan

Es posible que mientras te aventuras a leer algunos de estos libros, alguno de ellos no te gusten o te parezcan aburridos, ya que todo dependerá de gustos, si en algún momento ya no te resulta atractiva la lectura, puedes dejarlo así, no estás obligado a terminar con cada uno de ellos. Recordemos que la lectura es para disfrutar y no para estresarnos.

Para tener un hábito saludable de lectura, se recomienda leer alrededor de 15 minutos al día, es una forma diferente de alejarnos del celular y hacer que nuestra imaginación crezca. Y dinos, ¿has leído alguno de los libros anteriores?, ¿cuál de ellos es tu favorito?