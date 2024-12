¿Cuál es la canción más feliz de la historia, según la inteligencia artificial?

Gracias a los avances en inteligencia artificial, se ha identificado una canción que podría llevarse el título de la más feliz de la historia.

Según un estudio realizado por el neurocientífico Jacob Jolij de la Universidad de Groningen en Países Bajos, canciones como Don't Stop Me Now de Queen se destacan por sus efectos positivos en el estado de ánimo de las personas. Este trabajo, respaldado por análisis basado en IA, ha revelado que ciertos patrones musicales están estrechamente relacionados con la felicidad.¿Que hace una canción digna de este título?

LA CIENCIA DETRÁS DE LA FELICIDAD MUSICAL

La IA y los investigadores han identificado factores clave: un ritmo rápido, tonos mayores y letras con mensajes positivos. Estas características combinadas generan una explosión de dopamina en el cerebro, una hormona asociada con la felicidad. En el caso de Don't Stop Me Now, su tempo de 150 BPM (pulsaciones por minuto) y su estructura melódica optimista la convierten en un himno de celebración.

Otras canciones como Dancing Queen de ABBA o Good Vibrations de The Beach Boys también han sido consideradas contendientes, pero Don't Stop Me Now sobresale por su capacidad para mantener su popularidad y efecto positivo en diferentes generaciones.

¿QUE OPINA EL PUBLICO DEL VEREDICTO?

Aunque la ciencia tiene su veredicto, la música es profundamente subjetiva. Para algunos, canciones como Happy de Pharrell Williams o Walking on Sunshine de Katrina and the Waves podrían disputarle el trono. Plataformas como Spotify y YouTube se han convertido en espacios donde las listas de reproducción para sentirse bien reflejan una amplia variedad de gustos personales.

La combinación de tecnología y neurociencia ha abierto una puerta fascinante, no solo para entender cómo funciona nuestra mente al escuchar música, sino también para ayudarnos a elegir la banda sonora perfecta para nuestros momentos más felices.