Crédito Fonacot: este es el tiempo que tarda en caer el depósito a tu cuenta

Quienes están pasando por una emergencia económica y han decidido pedir un crédito al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), se debe tener en cuenta que primero es necesario cumplir con ciertos requisitos.

En dado caso de que todo esté en orden y el instituto apruebe el crédito, el monto acordado será depositado a la cuenta que el usuario haya proporcionado.

¿LA EMPRESA ESTÁ AFILIADA CON FONACOT?

Si se desea solicitar un préstamo, primero hay que conocer si la empresa en la que se trabaja está afiliada al Fonacot, para lo cual se debe ingresar a la página web www.infonacot.gob.mx, en la opción que dice Empresas afiliadas a Infonacot, donde se podrá consultar.

Recuerda que si solicita el crédito por primera vez, se autorizará dependiendo de sus ingresos y plazo que se elija, el cual será determinado con los documentos que presente y la verificación de la información que proporcionó.

¿EN CUÁNTO TIEMPO DEPOSITA EL FONACOT?

De acuerdo con información publicada en el portal oficial del Fonacot, el instituto tiene hasta 48 horas después del trámite para autorizar el crédito. Cuando esté autorizado, el depósito se podrá reflejar en la cuenta del beneficiario hasta 48 horas después.

Es importante que se verifique antes que su banco acepte depósitos de al menos el monto que va a solicitar, esto para asegurar que pueda pasar el depósito, ya que en ocasiones no es posible.

Si en dado caso las personas tienen alguna duda, puden comunicarse al Centro de Atención Telefónica al número 01800 Fonacot (01 800 3662268), en un horario de lunes a Domingo de 8:30 a 21:30 horas.

¿QUE HACER SI NO ME DEPOSITAN?

Si es un trabajador que ha solicitado un crédito Fonacot y aún no ha recibido el depósito correspondiente, es importante que sepa que existen algunas posibles razones por las cuales esto puede estar sucediendo.

Primero, puede ser que no haya proporcionado correctamente la información necesaria para el depósito. Es importante verificar que los datos de la cuenta bancaria sean correctos y estén actualizados. Segundo, puede ser que la solicitud de crédito no haya sido aprobada, y por lo tanto no recibe el depósito correspondiente.

Si se piensa que ninguna de estas situaciones corresponde a la persona que realizó el trámite y aún no ha recibido el depósito de crédito Fonacot, el solicitante deberá comunicarse con el centro de atención telefónica de Fonacot para conocer más detalles sobre su solicitud y consulta.