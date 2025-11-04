Costco: nuevo lanzamiento en Pastelería causa furor en redes sociales. De esto se trata

Si desde que los probaste por primera vez y conquistaron tu paladar, entonces no podrás poner en duda el nuevo lanzamiento de Costco, que ahora trae para los amantes de los postres un producto increíble.

A través de la usuaria @i.love.costco.mx, de la red TikTok, dio a conocer que la cadena minorista tiene un producto nuevo que fascinará tu paladar, tal como el pay de limón.

Así las cosas, en el área de Pastelería encontrarás algo que ha cautivado a miles de personas: donitas rellenas. La novedad es que ahora, además de las de con centro de avellana, también están las que tienen relleno de crema de pistache.

Y desde que la usuaria publicó en su cuenta, estas se han acabado en algunas tiendas.

Mostró que hay paquetes de 26 piezas: 13 de pistache y 13 de avellana, a un precio de 199 pesos.

Tal como con el pay, estas maravillas del postre se convierten en una opción ideal para reuniones familiares y con los amigos.

Las donitas rellenas experimentan con la fusión de sabores, dándoles el toque característico de la Pastelería de Costco, volviendo virales productos que deleitan le paladar de los clientes.

Últimamente las donitas rellenas se han popularizado debido a que el pistache es uno de los sabores favoritos de los usuarios de redes sociales, quienes las ven como una alternativa práctica y deliciosa.