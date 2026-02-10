Continúan las investigaciones tras la detención de Gaby "N" por atropellar y arrastrar a motociclista

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de Gaby "N", señalada como la presunta responsable de atropellar y arrastrar a un motociclista en calles de la alcaldía Iztapalapa. La aprehensión se realizó este martes 10 de febrero en el estado de Oaxaca, en coordinación con autoridades locales.

ASÍ OCURRIÓ EL ATROPELLO EN IZTAPALAPA

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 3 de enero de 2026 en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente, donde el automóvil conducido por Gabriela "N" impactó a un motociclista, quien posteriormente fue arrastrado por más de un kilómetro sin que la conductora se detuviera.

La Fiscalía capitalina detalló que el caso se investiga como homicidio calificado, derivado de un hecho vial que causó indignación pública debido a la difusión de videos en redes sociales.

LOCALIZACIÓN Y CAPTURA EN OAXACA

Tras un trabajo de análisis de videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales y reconstrucción de los hechos, las autoridades lograron identificar a la mujer que conducía el vehículo involucrado. Con estos elementos, un juez de control otorgó la orden de aprehensión.

Gaby "N" fue localizada en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue detenida para posteriormente ser trasladada a la Ciudad de México. Será ingresada al penal de Santa Martha Acatitla, donde se definirá su situación jurídica.

¿QUIÉN ERA EL MOTOCICLISTA?

La víctima fue identificada como Roberto Hernández, un hombre de 52 años que trabajaba como repartidor de productos lácteos. De acuerdo con las investigaciones, la noche del accidente se dirigía a recoger a su esposa cuando fue arrollado.

Paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar y constataron que la conductora se dio a la fuga tras el impacto. El caso generó protestas por parte de familiares y ciudadanos, quienes exigieron justicia frente a las instalaciones de la Fiscalía.

INVESTIGACIÓN Y PROCESO LEGAL

Inicialmente, la FGJ CDMX abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo agravado por omisión de auxilio. Con el avance de las indagatorias y la detención de la presunta responsable, el caso entra ahora en una nueva etapa legal que será determinada por las autoridades judiciales.