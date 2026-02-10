Tec de Monterrey presenta el primer vehículo autónomo de uso público en América Latina

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey presentó el primer vehículo autónomo de uso público en América Latina, un minibus desarrollado durante dos años que busca operar en Nuevo León en un plazo de dos a tres años.

El proyecto marca un avance significativo para la movilidad inteligente en la región y sienta las bases para el uso cotidiano de este tipo de transporte.

Jorge de Jesús Lozoya Santos, profesor investigador y líder del Grupo de Investigación de Movilidad Futura del Tec, explicó que este desarrollo forma parte del proyecto insignia Mobility, en el que participan más de 45 profesores a nivel nacional enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en ciudades y comunidades sostenibles.

UN LABORATORIO VIVO DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO TEC

El minibus autónomo surgió dentro del laboratorio de movilidad ubicado en el Distrito Tec, que abarca las inmediaciones del Campus Monterrey.

De acuerdo con Lozoya Santos, los distritos de movilidad automatizada permiten evaluar la tecnología y su impacto social, al tiempo que buscan trasladar personas de manera segura, limpia e inclusiva.

El vehículo operará inicialmente bajo un esquema de invitación y se espera que antes de junio comience a brindar servicio a personas externas a la comunidad universitaria. Este calendario coincide con el arranque del Mundial de Futbol 2026, evento para el cual Monterrey será una de las sedes.

RETOS LEGALES Y EL FUTURO DE LOS VEHÍCULOS AUTÓNOMOS

Aunque el desarrollo tecnológico ya es una realidad, uno de los principales retos es la falta de legislación en Nuevo León para la circulación de vehículos automatizados.

El investigador señaló que se trabaja en impulsar un marco legal que permita no solo realizar pruebas, sino ofrecer un servicio formal a la comunidad.

El objetivo, concluyó, es que en dos o tres años los vehículos autónomos circulen en la vía pública del estado, convirtiendo a Nuevo León en referente de movilidad del futuro en México y América Latina.